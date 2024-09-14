ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ໂຕເລິມໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍຄົນໃໝ່
ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ກັນຍາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Prabowo Subianto ປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍຄົນໃໝ່ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດາມ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ບັນດາຜົນສຳເລັດເຊິ່ງອິນໂດເນເຊຍ ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ກາຍເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ໜຶ່ງໃນບັນດາຕະຫຼາດດີຈີຕອນພັດທະນາໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ, ມີຂໍ້ລິເລີ່ມຫຼາຍຢ່າງ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.
ສ່ວນທ່ານ Prabowo Subianto ໄດ້ແບ່ງປັນຕໍ່ບັນດາຜົນເສຍຫາຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ໂດຍພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນ. ທ່ານປະທານາທາບໍດີ Prabowo Subianto ຢັ້ງຢືນວ່າ ອິນໂດເນເຊຍ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບຫວຽດນາມ ເຊິ່ງແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດອັນໜຶ່ງດຽວ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ ໃນອາຊຽນ, ທ່ານປາດຖະໜາຢາກຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຢ່ງແຮງກ່ວາອີກເພື່ອນຳການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ແທດຈິງກ່ວາອີກ.