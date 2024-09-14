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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ​ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ​ຄົນ​ໃໝ່

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ບັນດາຜົນສຳເລັດເຊິ່ງອິນໂດເນເຊຍ ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ກາຍເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ໜຶ່ງໃນບັນດາຕະຫຼາດດີຈີຕອນພັດທະນາໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Prabowo Subianto ປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍຄົນໃໝ່.

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ກັນຍາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Prabowo Subianto ປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍຄົນໃໝ່  ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດາມ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ບັນດາຜົນສຳເລັດເຊິ່ງອິນໂດເນເຊຍ ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ກາຍເປັນພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້,  ໜຶ່ງໃນບັນດາຕະຫຼາດດີຈີຕອນພັດທະນາໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ, ມີຂໍ້ລິເລີ່ມຫຼາຍຢ່າງ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.

ສ່ວນທ່ານ Prabowo Subianto ໄດ້ແບ່ງປັນຕໍ່ບັນດາຜົນເສຍຫາຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ໂດຍພາຍຸ Yagi ກໍ່ຂຶ້ນ. ທ່ານປະທານາທາບໍດີ Prabowo Subianto ຢັ້ງຢືນວ່າ ອິນໂດເນເຊຍ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບຫວຽດນາມ ເຊິ່ງແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດອັນໜຶ່ງດຽວ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ ໃນອາຊຽນ, ທ່ານປາດຖະໜາຢາກຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຢ່ງແຮງກ່ວາອີກເພື່ອນຳການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ ແລະ ແທດຈິງກ່ວາອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ຊາ​ຄົມຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ​ອາ​ໄສ​ຢູ່ລາວອ​ວາຍ​ໜ້າ​ມາ​ສູ່ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ປະ​ຊາ​ຄົມຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ​ອາ​ໄສ​ຢູ່ລາວອ​ວາຍ​ໜ້າ​ມາ​ສູ່ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ

ປັດຈຸບັນ ມີຊາວຫວຽດນາມກ່ວາ 100.000ຄົນໄດ້ເລືອກເອົາລາວເປັນບ້ານເກີດເມືອງນອນແຫ່ງທີສອງເພື່ອສະໜິດຕິດພັນ, ເຂົາເຈົ້າອາດຈະແມ່ນປັນຍາຊົນ, ນັກທຸລະກິດຫຼືແມ່ນຊາວອອກແຮງງານກໍ່ຕາມ ແຕ່ເຖິງວ່າຢູ່ຂະແໜງອາຊີບໃດປະຊາຊົນຫວຽດນາມຢູ່ດິນແດນລາວຍາມໃດກໍ່ມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທຳການກຸສົນອວາຍໜ້າມາຫາບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ.
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