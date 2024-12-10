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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ໂຕ​ເລິມ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສູນ​ກາງ​ພັກ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມຢັ້ງຢືນບົດບາດສຳຄັນຂອງຄະນະເສດຖະກິດສູນກາງພັກ ແມ່ນອົງການເປັນເສນາທິການຍຸດທະສາດຂອງພັກ ໃນການວາງ ກຳນົດແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ໃນວິວັດການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ຂອງປະເທດຊາດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະເສດຖະກິດສູນກາງພັກ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ນັບແຕ່ຕົ້ນອາຍຸການ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກມາຮອດປັດຈຸບັນ. ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມຢັ້ງຢືນບົດບາດສຳຄັນຂອງຄະນະເສດຖະກິດສູນກາງພັກ ແມ່ນອົງການເປັນເສນາທິການຍຸດທະສາດຂອງພັກ ໃນການວາງ ກຳນົດແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ໃນວິວັດການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານສະເໜີວ່າ:

ໜ້າທີ່ບົດບາດຂອງຄະນະແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ. ຄະນະຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ, ມອງກວ້າງມອງໄກ, ເປັນເຈົ້າການໃນການເປັນເສນາທິການ, ສະເໜີບັນດາມາດຕະການຊີ້ນຳບໍລິຫານເພື່ອພັດທະນາປະເທດຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຍາວນານໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ຕາມຄະນະເສດຖະກິດສູນກາງພັກແລ້ວ, ນັບແຕ່ຕົ້ນອາຍຸການກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XIII ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຄະນະໄດ້ເປັນເຈົ້າການໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບູລະນະສຳເລັດ 23 ແຜນຮ່າງກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ -ສັງຄົມເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ກົມການເມືອງ ແລະ ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຂອງສະພາແຂ່ງຂັນ - ມອບລາງວັນສູນກາງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 10 ຂອງສະພາແຂ່ງຂັນ - ມອບລາງວັນສູນກາງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຍ້ອນຄວາມມານະພະຍາຍາມຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ຄົບຊຸດ, ມີຈຸດສຸມ, ຈຸດໃຈກາງບັນດາໜ້າທີ່, ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍລວມທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນປີນີ້ໂດຍພື້ນຖານ.
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