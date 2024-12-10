ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ເຮັດວຽກກັບຄະນະເສດຖະກິດສູນກາງພັກ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ທັນວາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໂຕເລິມໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະເສດຖະກິດສູນກາງພັກ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ນັບແຕ່ຕົ້ນອາຍຸການ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກມາຮອດປັດຈຸບັນ. ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມຢັ້ງຢືນບົດບາດສຳຄັນຂອງຄະນະເສດຖະກິດສູນກາງພັກ ແມ່ນອົງການເປັນເສນາທິການຍຸດທະສາດຂອງພັກ ໃນການວາງ ກຳນົດແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ໃນວິວັດການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານສະເໜີວ່າ:
ໜ້າທີ່ບົດບາດຂອງຄະນະແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ. ຄະນະຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ, ມອງກວ້າງມອງໄກ, ເປັນເຈົ້າການໃນການເປັນເສນາທິການ, ສະເໜີບັນດາມາດຕະການຊີ້ນຳບໍລິຫານເພື່ອພັດທະນາປະເທດຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຍາວນານໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ຕາມຄະນະເສດຖະກິດສູນກາງພັກແລ້ວ, ນັບແຕ່ຕົ້ນອາຍຸການກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XIII ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຄະນະໄດ້ເປັນເຈົ້າການໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ບູລະນະສຳເລັດ 23 ແຜນຮ່າງກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ -ສັງຄົມເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ກົມການເມືອງ ແລະ ຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ.