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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິກ​ານໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ອີ​ຣານ ລົບ​ລ້າງ​ອາ​ວຸດ​ນິວ​ເຄຼຍ

ວັນທີ 22 ມັງກອນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ຖືວ່າ ອີຣານຕ້ອງມີບາດກ້າວທຳອິດໃນການປັບປຸງການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ອາເມລິກາ ດ້ວຍວິທີການຢັ້ງຢືນບໍ່ພັດທະນາອາວຸດນິວເຄຼຍ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres (ພາບ: Reuters)

ໂດຍປຶກສາສະພາບການຢູ່ພາກຕາເວັນອອກກາງ ທີ່ເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກຢູ່ນະຄອນ Davos, ສະວິດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ຫວັງວ່າ ບັນດາຝ່າຍຢູ່ເຂດກາຊາ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຕະຫຼອດໄປຈະສາມາດເປີດເສັ້ນທາງເຈລະຈາກ່ຽວກັບວິທີການສອງລັດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດຫຼຸດຜ່ອນບັນດາຄຳສັ່ງລົງໂທດຕໍ່ຊີຣີລົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານ Antonio Guterres ເນັ້ນໜັກເຖິງ ການພົວພັນລະຫວ່າງ ອີຣານ ກັບ ອິດສະລາແອັນ ແລະ ອາເມລິກາ. ຕາມທ່ານ Antonio Guterres ແລ້ວ, ອີຣານ ຕ້ອງລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄຼຍ ພ້ອມທັງເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາຢ່າງສ້າງສັນກັບບັນດາປະເທດອື່ນໆໃນພາກພື້ນ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານ Rafael Grossi ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອີຣານ ພວມຍູ້ແຮງໂຄງການເສີມທາດ ຢູຣານຽມ ໃກ້ລະດັບອາດສາມາດຜະລິດອາວຸດ. ຕາມ ອີຣານແລ້ວ, ໂຄງການນິວເຄຼຍຂອງປະເທດນີ້ພຽງແຕ່ເພື່ອເປົ້າໝາຍສັນຕິພາບ ແລະ ປະເທດນີ້ມີສິດເສີມທາດ ຢູຣານຽມຢູ່ບໍ່ວ່າລະດັບໃດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump ນາບ​ຂູ່​ຈັດ​ວາງ​ພາ​ສີ​ຕື່ມ​ອີກ​ຖ້າ ລັດ​ເຊຍ​ບໍ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ ຢູ​ແກຼນ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump ນາບ​ຂູ່​ຈັດ​ວາງ​ພາ​ສີ​ຕື່ມ​ອີກ​ຖ້າ ລັດ​ເຊຍ​ບໍ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ ຢູ​ແກຼນ

ວັນທີ 22 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ນາບຂູ່ຈະເພີ່ມເຕີມບັນດາມາດຕະການຈັດວາງພາສີຕື່ມອີກເຂົ້າໃນບັນດາຄຳສັ່ງລົງໂທດລັດເຊຍ ຖ້າປະເທດນີ້ບໍ່ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຕິການປະທະກັນຢູ່ຢູແກຼນ.
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