ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ອີຣານ ລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄຼຍ
ໂດຍປຶກສາສະພາບການຢູ່ພາກຕາເວັນອອກກາງ ທີ່ເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກຢູ່ນະຄອນ Davos, ສະວິດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ Antonio Guterres ຫວັງວ່າ ບັນດາຝ່າຍຢູ່ເຂດກາຊາ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຕະຫຼອດໄປຈະສາມາດເປີດເສັ້ນທາງເຈລະຈາກ່ຽວກັບວິທີການສອງລັດ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດຫຼຸດຜ່ອນບັນດາຄຳສັ່ງລົງໂທດຕໍ່ຊີຣີລົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານ Antonio Guterres ເນັ້ນໜັກເຖິງ ການພົວພັນລະຫວ່າງ ອີຣານ ກັບ ອິດສະລາແອັນ ແລະ ອາເມລິກາ. ຕາມທ່ານ Antonio Guterres ແລ້ວ, ອີຣານ ຕ້ອງລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄຼຍ ພ້ອມທັງເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາຢ່າງສ້າງສັນກັບບັນດາປະເທດອື່ນໆໃນພາກພື້ນ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານ Rafael Grossi ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ອົງການພະລັງງານປະລະມານູສາກົນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອີຣານ ພວມຍູ້ແຮງໂຄງການເສີມທາດ ຢູຣານຽມ ໃກ້ລະດັບອາດສາມາດຜະລິດອາວຸດ. ຕາມ ອີຣານແລ້ວ, ໂຄງການນິວເຄຼຍຂອງປະເທດນີ້ພຽງແຕ່ເພື່ອເປົ້າໝາຍສັນຕິພາບ ແລະ ປະເທດນີ້ມີສິດເສີມທາດ ຢູຣານຽມຢູ່ບໍ່ວ່າລະດັບໃດ.