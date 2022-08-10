ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຮ່າກິມງອກ: ອາຊຽນບັນລຸໄດ້ບັນດາບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນ
ນັບແຕ່ປີ 1995 ເຂົ້າຮ່ວມອາຊຽນ, ດ້ວຍຈິດໃຈ “ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ”, ຫວຽດນາມ ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງ ອາຊຽນ.
ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ຮ່າກິມງອັກ
ໂດຍຕອບສຳພາດເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 55 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ອາຊຽນ (8 ສິງຫາ 1967 - 8 ສິງຫາ 2022), ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ຮ່າກິມງອັກ ຖືວ່າ: 55 ປີຜ່ານມາ, ອາຊຽນບັນລຸໄດ້ບັນດາບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນ. ອາຊຽນໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບໃນພາກພື້ນ, ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຫຼາຍທົດສະວັດຜ່ານມາ. ປັດຈຸບັນ, ອາຊຽນ ແມ່ນປະຊາຄົມທີ່ມີລະດັບການຮ່ວມມື, ຮ່ວມສຳພັນນັບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງໃນ 3 ເສົາຄ້ຳຄື ການເມືອງ - ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ; ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພາກພື້ນພັດທະນາທີ່ມີຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນທີ່ສຸດໃນໂລກ ດ້ວຍ GDP ປະມານ 3300 ຕື້ USD (ໃນປີ 2021) ແລະ ແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 5 ໃນໂລກ, ນຳເອົາ ຜົນປະໂຫຍດອັນແທ້ຈິງມາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນປະມານ 680 ລ້ານຄົນ.
ໃນສະພາບການສາກົນ, ອາຊຽນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທັດສະນະເປັນເອກະລາດ ແລະ ເປັນກາງ, ອາຊຽນຫວັງວ່າ ບັນດາປະເທດໃຫຍ່ຈະມີການແກ່ງແຍ້ງຢ່າງປອດໄສ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ພ້ອມກັນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນຂອງພາກພື້ນ.
ນັບແຕ່ປີ 1995 ເຂົ້າຮ່ວມອາຊຽນ, ດ້ວຍຈິດໃຈ “ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ”, ຫວຽດນາມ ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງ ອາຊຽນ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງກຳນົດທິດພັດທະນາ ແລະ ບັນດາລັດຖະນະໂຍບາຍໃຫຍ່ຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ຍາມໃດກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຖານະເປັນສະມາຊິກ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າຜົນສຳເລັດລວມຂອງ ອາຊຽນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)