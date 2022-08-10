Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ລັດ​ຖ​ະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຮ່າ​ກິມງອກ: ອາ​ຊຽນ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​​ບັນ​ດາບາດ​ກ້າວ​ກະ​ໂດ​ດ​ຂັ້ນ

ນັບແຕ່ປີ 1995 ເຂົ້າຮ່ວມອາຊຽນ, ດ້ວຍຈິດໃຈ “ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ”, ຫວຽດນາມ ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງ ອາຊຽນ.

ນັບແຕ່ປີ 1995 ເຂົ້າຮ່ວມອາຊຽນ, ດ້ວຍຈິດໃຈ “ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ”, ຫວຽດນາມ ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງ ອາຊຽນ.

   

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ຮ່າກິມງອັກ

ໂດຍຕອບສຳພາດເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 55 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງ ອາຊຽນ (8 ສິງຫາ 1967 - 8 ສິງຫາ 2022), ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ຮ່າກິມງອັກ ຖືວ່າ: 55 ປີຜ່ານມາ, ອາຊຽນບັນລຸໄດ້ບັນດາບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນ. ອາຊຽນໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບໃນພາກພື້ນ, ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຫຼາຍທົດສະວັດຜ່ານມາ. ປັດຈຸບັນ, ອາຊຽນ ແມ່ນປະຊາຄົມທີ່ມີລະດັບການຮ່ວມມື, ຮ່ວມສຳພັນນັບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງໃນ 3 ເສົາຄ້ຳຄື ການເມືອງ - ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ; ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາພາກພື້ນພັດທະນາທີ່ມີຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນທີ່ສຸດໃນໂລກ ດ້ວຍ GDP ປະມານ 3300 ຕື້ USD (ໃນປີ 2021) ແລະ ແມ່ນພື້ນຖານເສດຖະກິດຢືນຢູ່ອັນດັບທີ 5 ໃນໂລກ, ນຳເອົາ ຜົນປະໂຫຍດອັນແທ້ຈິງມາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນປະມານ 680 ລ້ານຄົນ.

ໃນສະພາບການສາກົນ, ອາຊຽນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທັດສະນະເປັນເອກະລາດ ແລະ ເປັນກາງ, ອາຊຽນຫວັງວ່າ ບັນດາປະເທດໃຫຍ່ຈະມີການແກ່ງແຍ້ງຢ່າງປອດໄສ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ພ້ອມກັນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນຂອງພາກພື້ນ.

ນັບແຕ່ປີ 1995 ເຂົ້າຮ່ວມອາຊຽນ, ດ້ວຍຈິດໃຈ “ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ”, ຫວຽດນາມ ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂອງ ອາຊຽນ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງກຳນົດທິດພັດທະນາ ແລະ ບັນດາລັດຖະນະໂຍບາຍໃຫຍ່ຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ຍາມໃດກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຖານະເປັນສະມາຊິກ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າຜົນສຳເລັດລວມຂອງ ອາຊຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມ CEO ເດືອນ ສິງຫາ - 2022: Petrovietnam ຮັກສາຈັງຫວະການເຕີບໂຕຂອງຕົນ

ກອງປະຊຸມ CEO ເດືອນ ສິງຫາ - 2022: Petrovietnam ຮັກສາຈັງຫວະການເຕີບໂຕຂອງຕົນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ສິງຫາ 2022, ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ Petrovietnam ເລແມ້ງຮຸ່ງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມປະຈຳການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ (ຜະລິດ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ) ໃນເດືອນ ສິງຫາ 2022 ກັບບັນດາຫົວໜ້າຫົວໜ່ວຍທົ່ວກຸ່ມກ່ຽວກັບໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວໃນເດືອນ 7 ແລະ 7 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022; ແລະ ຄາດຄະເນ ແລະ ປັບປຸງວິທີແກ້ໄຂວຽກງານໃນເດືອນ 8 ແລະ ຊຸມເດືອນຊຸດທ້າຍຂອງປີ 2022.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top