ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫາຍ ຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ລັດ California, ອາເມລິກາ
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 13 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫາຍ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ນາງ Fiona Ma ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນລັດ California, ອາເມລິກາ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດລັດ California, ອາເມລິກາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງສະພາແຫ່ງຊາດຍາມໃດກໍເປັນພາກສ່ວນສຳຄັນໃນການພົວພັນລວມ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ. ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາອົງການນິຕິບັນຍັດຂອງສອງປະເທດຈະສືບຕໍ່ມີການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກວ່າອີກ ໂດຍຜ່ານບັນດາກົນໄກສົນທະນາ, ແລກປ່ຽນນະໂຍບາຍລະຫວ່າງທຸກຂັ້ນ, ອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ກໍຄືສືບຕໍ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດ California ຍັງມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃຫ້ພັດທະນາກວ່າອີກ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ…
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ລັດ California ຢັ້ງຢືນຈະຊຸກຍູ້, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ ກັບ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງລັດ, ພິເສດກ່ຽວກັບຂົງເຂດເຕີບໂຕສີຂຽວ, ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ພະລັງງານທົດແທນ, ພະລັງງານໃໝ່…