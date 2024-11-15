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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ປະ​ທານ​ສ​ະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຫງວຽນ​ດຶກ​ຫາຍ ຕ້ອນ​ຮັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ລັດ California, ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫາຍ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ນາງ Fiona Ma ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນລັດ California, ອາເມລິກາ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດລັດ California, ອາເມລິກາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫາຍ ຕ້ອນຮັບທ່ານ ນາງ Fiona Ma ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນລັດ California, ອາເມລິກາ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 13 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫາຍ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ນາງ Fiona Ma ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນລັດ California, ອາເມລິກາ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດລັດ California, ອາເມລິກາເນື່ອງໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງສະພາແຫ່ງຊາດຍາມໃດກໍເປັນພາກສ່ວນສຳຄັນໃນການພົວພັນລວມ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ. ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາອົງການນິຕິບັນຍັດຂອງສອງປະເທດຈະສືບຕໍ່ມີການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກວ່າອີກ ໂດຍຜ່ານບັນດາກົນໄກສົນທະນາ, ແລກປ່ຽນນະໂຍບາຍລະຫວ່າງທຸກຂັ້ນ, ອົງການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ກໍຄືສືບຕໍ່ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດ California ຍັງມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃຫ້ພັດທະນາກວ່າອີກ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ…

        ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ລັດ California ຢັ້ງຢືນຈະຊຸກຍູ້, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ ກັບ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງລັດ, ພິເສດກ່ຽວກັບຂົງເຂດເຕີບໂຕສີຂຽວ, ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ພະລັງງານທົດແທນ, ພະລັງງານໃໝ່…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ຕ້ອງ​ສະ​ແດງໃຫ້​ເຫັນ​ດ້ວຍ​ການ​ກະ​ທຳ​ລະ​ອຽດ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ຕ້ອງ​ສະ​ແດງໃຫ້​ເຫັນ​ດ້ວຍ​ການ​ກະ​ທຳ​ລະ​ອຽດ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນມູນເຊື້ອແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 94 ປີ ((18/11/1930 - 18/11/2024), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ເຂດຊຸມຊົນ ເຂດ 8, ເທດສະບານເມືອງ ນາເຊິ່ມ, ເມືອງ ວັນຫຼາງ, ແຂວງ ລ້າງເຊິນ.
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