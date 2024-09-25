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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົ​ກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໂຮ່​ດຶກ​ເ​ຝິກ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ໄຂ CAEXPO ແລະ CABIS ຄັ່ງ​ທີ 21

ຫວຽດນາມ ໄດ້, ພວມ ແລະ ສືບຕໍ່ພ້ອມກັບອາຊຽນສົມທົບກັນຈີນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາກຳລັງໜູນແກ່ການເຕີບໂຕໃໝ່ຢ່າງແຮງ ແລະ ບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ອາຊຽນ - ຈີນ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຝີກ (ພາບ: VGP)

ວັນທີ 24 ກັນຍາ, ຢູ່ສູນງານຕະຫຼາດນັດວາງສະແດງທີ່ນະຄອນ ໜານໜິງ, ເມືອງເອກຂອງເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງ ຊົນເຜົ່າຈວາງ ຢູ່ກວາງຊີ, ປະເທດ ຈີນ ໄດ້ໄຂງານຕະຫຼາດນັດ ຈີນ - ອາຊຽນ (CAEXPO) ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ການຄ້າ - ການລົງທຶນ ຈີນ - ອາຊຽນ (CABIS) ຄັ້ງທີ 21. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຝິກ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຝີກ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້, ພວມ ແລະ ສືບຕໍ່ພ້ອມກັບອາຊຽນສົມທົບກັນຈີນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາກຳລັງໜູນແກ່ການເຕີບໂຕໃໝ່ຢ່າງແຮງ ແລະ ບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ອາຊຽນ - ຈີນ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຝິກ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ 4 ຂົງເຂດບຸລິມະສິດການຮ່ວມມື ຈີນ - ອາຊຽນລວມມີ: ຊຸກຍູ້ຢ່າງແຮງການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງສົມດຸ່ນ, ຍືນຍົງ; ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ຍຸດທະສາດພັດທະນາ, ເປີດກວ້າງບັນດາແລວເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດ​ນາມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄຸນ​ຄ່າ​ຍຸ​ດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ ແລະ ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ເຊິ່ງ​ກັນ ແລະ ກັນ

ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດ​ນາມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄຸນ​ຄ່າ​ຍຸ​ດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ ແລະ ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ເຊິ່ງ​ກັນ ແລະ ກັນ

ວັນທີ 24 ກັນຍາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມເຮັດວຽກກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລາວ, ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ ກຳປູເຈຍ Sok Chenda Sophea, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຊຸດທີ 79 ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ.
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