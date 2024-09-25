ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຝິກ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄຂ CAEXPO ແລະ CABIS ຄັ່ງທີ 21
ວັນທີ 24 ກັນຍາ, ຢູ່ສູນງານຕະຫຼາດນັດວາງສະແດງທີ່ນະຄອນ ໜານໜິງ, ເມືອງເອກຂອງເຂດປົກຄອງດ້ວຍຕົນເອງ ຊົນເຜົ່າຈວາງ ຢູ່ກວາງຊີ, ປະເທດ ຈີນ ໄດ້ໄຂງານຕະຫຼາດນັດ ຈີນ - ອາຊຽນ (CAEXPO) ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ການຄ້າ - ການລົງທຶນ ຈີນ - ອາຊຽນ (CABIS) ຄັ້ງທີ 21. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຝິກ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຝີກ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້, ພວມ ແລະ ສືບຕໍ່ພ້ອມກັບອາຊຽນສົມທົບກັນຈີນ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາກຳລັງໜູນແກ່ການເຕີບໂຕໃໝ່ຢ່າງແຮງ ແລະ ບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ປະກອບສ່ວນຢ່າງແທດຈິງໃຫ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ອາຊຽນ - ຈີນ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຝິກ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງ 4 ຂົງເຂດບຸລິມະສິດການຮ່ວມມື ຈີນ - ອາຊຽນລວມມີ: ຊຸກຍູ້ຢ່າງແຮງການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງສົມດຸ່ນ, ຍືນຍົງ; ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ຍຸດທະສາດພັດທະນາ, ເປີດກວ້າງບັນດາແລວເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ…