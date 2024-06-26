ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ: ສ້າງກຳລັງແຮງແກ່ການພັດທະນາ, ຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຂອງແຂວງ ຮ່າຕິງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ມິຖຸນາ, ຢູ່ຮ່າຕິງ, ເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນໃນພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຂດອຸດສາຫະກຳ ແທກຮ່າ ເໜືອ - VSIP ຮ່າຕິງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ຢັ້ງຢືນວ່າ ເຫດການດັ່ງກ່າວແມ່ນພະຍານຫຼັກຖານອັນມີຊີວິດຊີວາກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ, ໝັ້ນແກ່ນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະກວ່າ 50 ປີຜ່ານມາ. VSIP ຮ່າຕິງ ໄດ້ຮັບຄວາມຫວັງວ່າ ຈະສ້າງຄວາມດູດດື່ມສຳລັບບັນດານັກລົງທຶນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບຂົງເຂດຕ່າງໆ: ໄຟຟ້າ ແລະ ເອເລັກໂຕນິກ, ທາດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ກົນຈັກແມ່ນຍຳ, ພະລັງງານ, ແບັກເຕີຣີລົດໄຟຟ້າ, ໂຫລະ, ອາໄຫຼ່ລົດໂອໂຕ… ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ແຮງງານກວ່າ 30.000 ຄົນ, ສ້າງກຳລັງແຮງແກ່ການພັດທະນາ, ຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຂອງແຂວງ ຮ່າຕິງ.