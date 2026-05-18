ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຟ້າມຢາຕຸກ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະກາດແຜນກຳນົດ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນຢູ່ ຝຸກວັກ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ພຶດສະພາ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ອານຢາງ ຈັດກອງປະຊຸມປະກາດແຜນກຳນົດ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ພ້ອມທັງແນະນຳຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບ, ການກຳນົດທິດພັດທະນາ ແລະ ບັນຊີລາຍຊື່ໂຄງການຈຸດສຸມສຳຄັນຮຽກຮ້ອງການລົງທຶນຂອງແຂວງໃນໄລຍະໃໝ່. ທ່ານ ຟ້າມຢາຕຸກ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ເຂົ້າຮ່ວມ.
ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ອານຢາງ ໄດ້ມອບຂໍ້ຕົກລົງແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນໃຫ້ແກ່ 29 ໂຄງການໃຫຍ່ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນຈົດທະບຽນບັນລຸກວ່າ 161 ພັນຕື້ດົ່ງ (ກວ່າ 6,1 ຕື້ USD) (ນັບແຕ່ວັນທີ 01/7/2025 ມາຮອດປັດຈຸບັນ).
ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຟ້າມຢາຕຸກ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ມີຫຼາຍວິສາຫະກິດມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາລົງທຶນໃສ່ອານຢາງ ໄດ້ພິສູດວ່າ ອານຢາງ ແມ່ນຈຸດນັດພົບຂອງບັນດານັກລົງທຶນທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ລັດຖະບານ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຍາມໃດກໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ, ລະບຽບການບໍລິຫານຢ່າງສະດວກທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດ ມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽງໃຈລົງທຶນ.
ແຜນຮ່າງ ອານຢາງ ໄດ້ເປີດເສັ້ນທາງໃຫ້ການພັດທະນາຢ່າງແທ້ຈິງ, ເຊິ່ງແມ່ນອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແທນທີ່ຄວບຄຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມຢາຕຸກ ສະເໜີ ອານຢາງ ຄວນເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການກວ່າອີກໃນວິວັດການຜັນຂະຫຍາຍການວາງແຜນກຳນົດຂອງແຂວງໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຕິດພັນກັບບັນດາວຽກງານຄື ປັບປຸງຕົວເມືອງ, ທຳຄວາມສະອາດທະເລໝູ່ເກາະ ເພື່ອຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ APEC 2027 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໄປ.