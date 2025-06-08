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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີຜູ້​ປະ​ຈຳ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫວຽດ​ນາມ ຫງວຽນ​ຮ​ວ່າ​ບິ່ງ ກວດ​ກາ​ໂຄງ​ການ​ສ້າງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ດ່ວນເໜືອ - ໃຕ້​ທາງ​ທິດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ໄດ້ລົງຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ລະດົມກຳລັງໃຈກຳມະກອນທີ່ພວມເຮັດວຽກໂດຍກົງຢູ່ກິດຈະກຳ ພ້ອມທັງສະເໜີບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງກິດຈະກຳຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາກິດຈະກຳ, ເຮັດໄວແຕ່ຕ້ອງຄົບທຸກຂັ້ນຕອນ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ລົງກວດກາຄວາມຄືບໜ້າຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນ (ພາບ: VOV)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 06 ມິຖຸນາ, ຢູ່ແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ໄດ້ລົງກວດກາຄວາມຄືບໜ້າຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນ ຕອນ ກຸຍເຍິນ - ຈິແທັ້ງ ແລະ ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາໂຄງການເສັ້ນທາງດ່ວນ ຮວ່າລຽນ - ຕຸຍລວານ, ກວາງງາຍ - ຮວ່າຍເຍີນ, ຮວ່າຍເຍີນ - ກຸຍເຍິນ ຂຶ້ນກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນເໜືອ - ໃຕ້ທາງທິດຕາເວັນອອກໄລຍະ 2021 – 2025. ໃນການກວດກາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ໄດ້ລົງຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ລະດົມກຳລັງໃຈກຳມະກອນທີ່ພວມເຮັດວຽກໂດຍກົງຢູ່ກິດຈະກຳເສັ້ນທາງດ່ວນ ກຸຍເຍິນ - ຈີແທັ້ງ; ສະເໜີບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງກິດຈະກຳຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາກິດຈະກຳ, ເຮັດໄວແຕ່ຕ້ອງຄົບທຸກຂັ້ນຕອນ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ສັບ​ປະ​ດາ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ກິ​ລາ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ ກວາງ​ນາມ ປີ 2025

ໄຂ​ສັບ​ປະ​ດາ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ, ກິ​ລາ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ ກວາງ​ນາມ ປີ 2025

ເຫດການເພື່ອແນໃສ່ສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທຳ, ທ່ອງທ່ຽວໃໝ່, ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດມາ ກວາງນາມ ໃນປີ 2025 ແລະ ຊຸມປີຕໍ່ໄປ.
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