ຂ່າວສານ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ກວດກາໂຄງການສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນເໜືອ - ໃຕ້ທາງທິດຕາເວັນອອກ 08/06/2025 ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ໄດ້ລົງຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ລະດົມກຳລັງໃຈກຳມະກອນທີ່ພວມເຮັດວຽກໂດຍກົງຢູ່ກິດຈະກຳ ພ້ອມທັງສະເໜີບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງກິດຈະກຳຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາກິດຈະກຳ, ເຮັດໄວແຕ່ຕ້ອງຄົບທຸກຂັ້ນຕອນ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ລົງກວດກາຄວາມຄືບໜ້າຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນ (ພາບ: VOV)ຕອນບ່າຍວັນທີ 06 ມິຖຸນາ, ຢູ່ແຂວງ ບິ່ງດິ້ງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ໄດ້ລົງກວດກາຄວາມຄືບໜ້າຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນ ຕອນ ກຸຍເຍິນ - ຈິແທັ້ງ ແລະ ຮັບຟັງການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາໂຄງການເສັ້ນທາງດ່ວນ ຮວ່າລຽນ - ຕຸຍລວານ, ກວາງງາຍ - ຮວ່າຍເຍີນ, ຮວ່າຍເຍີນ - ກຸຍເຍິນ ຂຶ້ນກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນເໜືອ - ໃຕ້ທາງທິດຕາເວັນອອກໄລຍະ 2021 – 2025. ໃນການກວດກາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ໄດ້ລົງຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ລະດົມກຳລັງໃຈກຳມະກອນທີ່ພວມເຮັດວຽກໂດຍກົງຢູ່ກິດຈະກຳເສັ້ນທາງດ່ວນ ກຸຍເຍິນ - ຈີແທັ້ງ; ສະເໜີບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາຕ້ອງຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງກິດຈະກຳຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາກິດຈະກຳ, ເຮັດໄວແຕ່ຕ້ອງຄົບທຸກຂັ້ນຕອນ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)