ຂ່າວສານ
ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທູດທະຫານ ສປປ.ເກົາຫຼີ
ກ່າວຄຳຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອກັບ ສປປ.ເກົາຫຼີເປັນສຳຄັນ, ພ້ອມທັງຖືວ່າ ການຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ສອງພັກ, ສອງລັດ ແມ່ນປະຖົມປັດໄຈ ແລະ ພື້ນຖານເພື່ອ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ສອງຝ່າຍໃຫ້ເປີດກວ້າງ ແລະ ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ນັບມື້ນັບແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ທ່ານພົນໂທ ຕີລາຄາສູງຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງທ່ານ ພັນເອກ Kim Myong Chol, ໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກອງທັບສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທ່ານກໍ່ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ທ່ານພັນເອກ Kim Myong Chol, ຈະສືບຕໍ່ມີການປະກອບສ່ວນທີ່ຕັ້ງໜ້າຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງປະເທດໃນທຸກຂົງເຂດ.
ສ່ວນທ່ານ ພັນເອກ Kim Myong Chol, ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ການເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຂອງ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃນການພັດທະນາການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນຖານະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຈະມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ, ປະກອບສ່ວນສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສປປ.ເກົາຫຼີ.