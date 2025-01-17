ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol ຖືກຈັບຕົວ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ມັງກອນ, ບັນດາອົງການສືບສວນຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຈັບຕົວ ທ່ານ Yoon Suk Yeol ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກພິຈາລະນາໂທດ ດ້ວຍຄຳກ່າວຫາກໍ່ຄວາມວຸ່ນວາຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການປະກາດກົດໄອຍະການເສິກໃນວັນທີ 3 ທັນວາ 2024. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ປະທານາທິບໍດີຜູ້ພວມດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ຖືກຈັບຕົວ.
ມີຕຳຫຼວດ ແລະ ນັກສືບສວນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງກວ່າ 3000 ຄົນ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ແຕ່ເຊົ້າເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຈັບຕົວ. ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol ຖືວ່າ ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຈັບຕົວທ່ານ Yoon Suk Yeol ແມ່ນຜິດກົດໝາຍ.