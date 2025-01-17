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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Yoon Suk Yeol ຖືກ​ຈັບ​ຕົວ

ມີຕຳຫຼວດ ແລະ ນັກສືບສວນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງກວ່າ 3000 ຄົນ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ແຕ່ເຊົ້າເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຈັບຕົວ.
ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Yoon Suk Yeol

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ມັງກອນ, ບັນດາອົງການສືບສວນຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ຈັບຕົວ ທ່ານ Yoon Suk Yeol ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກພິຈາລະນາໂທດ ດ້ວຍຄຳກ່າວຫາກໍ່ຄວາມວຸ່ນວາຍກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການປະກາດກົດໄອຍະການເສິກໃນວັນທີ 3 ທັນວາ 2024. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ປະທານາທິບໍດີຜູ້ພວມດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ຖືກຈັບຕົວ.

ມີຕຳຫຼວດ ແລະ ນັກສືບສວນຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງກວ່າ 3000 ຄົນ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ແຕ່ເຊົ້າເພື່ອປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຈັບຕົວ. ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol ຖືວ່າ ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຈັບຕົວທ່ານ Yoon Suk Yeol ແມ່ນຜິດກົດໝາຍ.  

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລັດ​ເຊຍ Mikhail Mishustin

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລັດ​ເຊຍ Mikhail Mishustin

ການນຳສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃນໄລຍະຈະມາເຖິງຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳ, ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ພິເສດແມ່ນລະຫວ່າງໄວໜຸ່ມສອງປະເທດເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີຄວາມຮູ້.
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