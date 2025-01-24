ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ນາບຂູ່ຈັດວາງພາສີຕື່ມອີກຖ້າ ລັດເຊຍບໍ່ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຕິການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ
ໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລ TruthSocial, ທ່ານປະທານາທາບໍດີ Donald Trump ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ເຖິງວ່າທ່ານມີການພົວພັນອັນດີງາມກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ແຕ່ຖ້າວ່າ ລັດເຊຍບໍ່ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຕິການປະທະກັນຢູ່ຢູແກຼນໂດຍໄວ, ທ່ານຈະບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນນອກຈາກແມ່ນການຈັດວາງພາສີ ແລະ ຄຳສັ່ງລົງໂທດຢູ່ລະດັບສູງກ່ວາເລັ່ງໃສ່ສິນຄ້າທຸກປະເພດຂອງລັດເຊຍ ທີ່ຂາຍໄປຍັງອາເມລິກາ ແລະ ບັນດາປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການປະທະກັນນີ້. ຕາມທ່ານ Donald Trump ແລ້ວ, ການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນຖ້າທ່ານແມ່ນປະທານາທິບໍດີ ແລະ ໄດ້ຮອດເວລາທີ່ຕ້ອງບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໜຶ່ງແລ້ວ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ສປຊ Dmitry Polyanskiy ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດເຊຍຕ້ອງພິຈາລະນາຂໍ້ຕົກລົງເຊິ່ງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຄິດວ່າ ອາດຈະສິ້ນສຸດການປະທະກັນຢູ່ຢູແກຼນ ຢ່າງລະອຽດວ່າມີຄືແນວໃດ. ຕາມທ່ານ Dmitry Polyanskiy ແລ້ວ, ບັນຫາບໍ່ແມ່ນສິ້ນສຸດການປະທະກັນເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນການແກ້ໄຂບັນດາກົກປາຍສາຍເຫດຂອງ ການວິກິດການຢູ່ ຢູແກຼນ.