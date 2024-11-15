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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສ.ເປ​ຣູ ​ນາງ Dina Boluarte ເປັນ​ປະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ ແລະ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ພົບ​ປະ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ເລືອງ​ເກື່ອງ

ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ທີ່ຢ້ຽມຢາມ ສ.ເປຣູ ຢ່າງເປັນທາງການ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ Casa de Pizarro ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Lima ໂດຍທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເປຣູ ນາງ Dina Ercilia Boluarte Zegarra ເປັນປະທານ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເປຣູ ນາງ Dina Ercilia Boluarte Zegarra ແລະ ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ພະຈິກ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ທີ່ຢ້ຽມຢາມ ສ.ເປຣູ ຢ່າງເປັນທາງການ  ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດຢູ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ Casa de Pizarro ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Lima ໂດຍທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເປຣູ ນາງ Dina Ercilia Boluarte Zegarra ເປັນປະທານ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ນາງ Dina Ercilia Boluarte Zegarra ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະວົງແຄບ ແລະ ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສອງປະເທດດຳເນີນກອງປະຊຸມພົບປະສົນທະນາ.

        ໃນກອງປະຊຸມພົບປະສົນທະນາ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ຢັ້ງຢືນເຈດຈຳນົງຂອງສອງປະເທດໃນການຍົກສູງການພົວພັນສອງຝ່າຍຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່; ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕ້ອງສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ສອງຝ່າຍມີທ່າແຮງ, ເຊັ່ນ: ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ໃນນັ້ນ ມີການເປີດປະຕູຕະຫຼາດຂອງກັນໃຫ້ບັນດາຜະລິດຕະພັນກະເສດ, ຕັ້ງໜ້າເຈລະຈາ, ລົງນາມໃນເອກະສານຮ່ວມມືສອງຝ່າຍສະບັບຕ່າງໆ ແນໃສ່ສ້າງກອບນິຕິກຳສົມບູນແບບ ໃຫ້ການພົວພັນສອງປະເທດພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ການນຳສອງທ່ານກໍໄດ້ເຫັນດີສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດສອງປະເທດ ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມືດຳເນີນທຸລະກິດເພື່ອຍົກສູງວົງເງິນສອງຝ່າຍໃຫ້ສົມກັບກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຂອງສອງປະເທດ; ເພີ່ມທະວີການສົມທົບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຢູ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ລະຫວ່າງພາກພື້ນ, ໃນນັ້ນ ມີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ເປຣູ ກັບ ອາຊຽນ, ການຮ່ວມມື ໃຕ້ - ໃຕ້.

        ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມພົບປະສົນທະນາ, ການນຳສອງຝ່າຍໄດ້ປະກາດຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການພົວພັນສອງຝ່າຍ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ຕ້ອງ​ສະ​ແດງໃຫ້​ເຫັນ​ດ້ວຍ​ການ​ກະ​ທຳ​ລະ​ອຽດ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ຕ້ອງ​ສະ​ແດງໃຫ້​ເຫັນ​ດ້ວຍ​ການ​ກະ​ທຳ​ລະ​ອຽດ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນມູນເຊື້ອແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 94 ປີ ((18/11/1930 - 18/11/2024), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມວັນບຸນມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດ ກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ່ເຂດຊຸມຊົນ ເຂດ 8, ເທດສະບານເມືອງ ນາເຊິ່ມ, ເມືອງ ວັນຫຼາງ, ແຂວງ ລ້າງເຊິນ.
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