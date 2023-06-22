ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ
ຕ້ອນຮັບຄະນະຜູ້ແທນ ສ.ເກົາຫຼີ ຢູ່ ສະໜາມບິນ: ມີທ່ານ ເລແຄງຫາຍ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການປະທານປະເທດ, ທ່ານ ເຈິ່ນສີແທງ ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ເຈິ່ນສີແທງ; ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນມິງຫວູ; ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສ.ເກົາຫຼີ ຫງວຽນຫວູຕູງ; ຫົວໜ້າກົມພິທີການແຫ່ງລັດ (ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ); ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ Oh Young Ju ພ້ອມກັບພະນັກງານສະຖານທູດ ສ.ເກົາຫຼີ ປະຈຳ ຮ່າໂນ້ຍ ຈຳນວນໜຶ່ງ.
ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ແລະ ຫວຽດນາມ ກໍແມ່ນປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທຳອິດ ທີ່ທ່ານໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ພາຍຫຼັງຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2022. ການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວ ຖືກດຳເນີນໃນສະພາບການພົວພັນສອງປະເທດພັດທະນາຢ່າງດີງາມ. ສອງຝ່າຍ ໄດ້ຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ເມື່ອປີ 2022 ເຊິ່ງກົງກັບໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດຄົບຮອບ 30 ປີ . ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ກໍເປັນການສະແດງຄວາມຖືການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ເປັນສຳຄັນຂອງລັດຖະບານ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Yoon Suk Yeol.