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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ - ສັນ​ຍາ​ລັກ​ອັນ​ສູງ​ສົ່ງ​ຂອງເຈດ​ຈຳ​ນົງ, ຄວາມ​ມຸ່ງ​ຫວັງ​ເອ​ກະ​ລາດ​​ແຫ່ງຊາດ, ເສ​ລີ​ພາບ, ຄວາມ​ຜາ​ສຸກ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ມີບົດລາຍງານ, ບົດປະກອບຄຳເຫັນກ່ວາ 90 ສະບັບຂອງການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງ, ບັນດານັກວິທະຍາສາດໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນສັນຍາລັກອັນສູງສົ່ງຂອງ ເຈດຈຳນົງ ແລະ ຄວາມມຸ່ງຫວັງກູ້ຊາດ.
ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດລະດັບຊາດ: “ປະທານໂຮ່ຈີມິນ - ສັນຍາລັກອັນສູງສົ່ງ ຂອງເຈດຈຳນົງ, ຄວາມມຸ່ງຫວັງເອກະລາດແຫ່ງຊາດ, ເສລີພາບ, ຄວາມຜາສຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ”

ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 135 ປີແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານໂຮ່ຈີມິນ (19/5/1890 – 19/5/2025), ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນ ວິງ, ແຂວງ ເງະອານ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດລະດັບຊາດ: “ປະທານໂຮ່ຈີມິນ - ສັນຍາລັກອັນສູງສົ່ງ ຂອງເຈດຈຳນົງ, ຄວາມມຸ່ງຫວັງເອກະລາດແຫ່ງຊາດ, ເສລີພາບ, ຄວາມຜາສຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ”.

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ມີບົດລາຍງານ, ບົດປະກອບຄຳເຫັນກ່ວາ 90 ສະບັບຂອງການນຳ, ອະດີດການນຳພັກ, ລັດ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວຕົວຈິງ, ບັນດານັກວິທະຍາສາດໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແມ່ນສັນຍາລັກອັນສູງສົ່ງຂອງ ເຈດຈຳນົງ ແລະ ຄວາມມຸ່ງຫວັງກູ້ຊາດ, ປົດປ່ອຍຊາດ, ສ້າງສາປະເທດຊາດວັດທະນາຖາວອນ, ສີວິໄລ, ມີຄວາມຜາສຸກ. ບັນດາບົດປະກອບຄຳເຫັນກໍ່ເຮັດແຈ້ງການຢຶດໝັ້ນກັບການປະຕິບັດແນວຄິດ, ຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ກ່ຽວກັບເອກະລາດແຫ່ງຊາດ, ເສລີພາບ, ຄວາມຜາສຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ.

ຕາມທ່ານ ຫງວຽນຊວັນທັ້ງ, ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນແລ້ວ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາແມ່ນເຫດການສຳຄັນເພື່ອສືບຕໍ່ເຊີດຊູບັນດາມໍລະດົກອັນລ້ຳຄ່າຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ພາລະກິດປະຕິວັດຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງເຮັດແຈ້ງບັນດາຄຸນຄ່າທີ່ມີລັກສະນະຍຸກສະໄໝຂອງແນວຄິດປະທານໂຮ່ຈີມິນ ໃນສັງກາດພັດທະນາໃໝ່ຂອງປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຂີດ​ໝາຍ​ແນວ​ຄິດ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ໃນເສັ້ນ​ທາງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ໃນ​ໄລ​ຍະໃໝ່

ຂີດ​ໝາຍ​ແນວ​ຄິດ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ໃນເສັ້ນ​ທາງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ໃນ​ໄລ​ຍະໃໝ່

ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ ແມ່ນວັນຄົບຮອບ 135 ປີ ແຫ່ງວັນຄ້າຍວັນເກີດປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ນັກວິລະຊົນປົດປ່ອຍຊາດ, ນັກວັດທະນະທຳໂລກ (19/5/1890 – 19/5/2025). ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການນຳຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນພາລະກິດປົດປ່ອຍຊາດເທົ່ານັ້ນ, ແນວຄິດ ແລະ ແບບຢ່າງຄຸນສົມບົດຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ຍັງເປັນພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ແກ່ອະນາຄົດຂອງປະເທດຊາດອີກດ້ວຍ.
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