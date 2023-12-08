Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ຫະ​ສະ​ມາ​ຄົມ ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ເຄິ່ງ​ຊັກ​ນຳ​ໄຟ​ຟ້າ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ: ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​​ປາຍ​ທາງ​ທີ່​ດຶງ​ດູດ​ໃຈ​ທີ່​ສຸດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານ John Neuffer ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານ John Neuffer, ປະທານສະຫະສະມາຄົມ ອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ອາເມລິກາ (SIA) (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ John Neuffer, ປະທານສະຫະສະມາຄົມ ອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ອາເມລິກາ (SIA) ແລະ ການນຳບັນດາວິສາຫະກິດ ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າແຖວໜ້າ ອາເມລິກາ ຄື: Intel, Qualcom, Ampere, ARM… ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານ John Neuffer ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ, ທ່ານສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດນີ້ ຈະເປີດຫຼາຍ ໂອກາດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ສອງປະເທດ ພ້ອມກັນເສີມຂະຫຍາຍ, ຂຸດຄົ້ນທ່າໄດ້ປຽບຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ພວມຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງຍຸດທະສາດພັດທະນາ, ແຜນຮ່າງພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ວາງເປົ້າໝາຍບຳລຸງສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແຕ່ 50.000 – 100.000 ຄົນໃນຂະແໜງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າຮອດປີ 2030, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ມີບັນດາກົນໄກບຸລິມະສິດທີ່ເໝາະສົມເພື່ອດຶງດູດບັນດາວິສາຫະກິດທີ່ຜະລິດ, ອອກແບບ, ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນຊິບ ເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ແຖວໜ້າຂອງຕ່າງປະເທດມາລົງທຶນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ສ່ວນທ່ານ John Neuffer ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປາຍທາງທີ່ດຶງດູດໃຈຂອງບັນດານັກລົງທຶນ ອາເມລິກາ ໃນຂົງເຂດເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ ແລະ ອາດຈະສວມບົດບາດເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ໃນການສະໜອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ບັນດາວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮັດແໜ້ນການພົວພັນ, ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນ, ຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບຂະແໜງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການບຳລຸງສ້າງບັນດາຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ, ບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອ​າ​ຊຽນ 3 ຮ່ວມມ​ື​ກັນ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ອຸ​ປະ​ຖຳ​ໃຫ້​ແກ່​ວິ​ນາດ​ສະ​ກຳ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ

ອ​າ​ຊຽນ + 3 ຮ່ວມມ​ື​ກັນ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ອຸ​ປະ​ຖຳ​ໃຫ້​ແກ່​ວິ​ນາດ​ສະ​ກຳ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານການເງິນຂັ້ນສູງຂອງບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ + 3 ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວໃນກອງປະຊຸມທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6 - 7 ທັນວາຢູ່ Kanazawa, ແຂວງ Ishikawa ພາກກາງຍີ່ປຸ່ນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top