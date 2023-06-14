Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພ​າ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກົດດີວົວ ຢ້​ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 - 16 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກົດດີວົວ Adama Bictogo ໄດ້ມີການພົບປະເຈລະຈາກັບບັນດາການນຳ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກົດດີວົວ Adama Bictogo

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ, ວັນທີ 13 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກົດດີວົວ Adama Bictogo ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ສ.ກົດດີວົວ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຄັ້ງທຳອິດຂອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກົດດີວົວ ແລະ ກໍ່ແມ່ນການນຳຂັ້ນສູງຂອງປະເທດກົດດີວົວ ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງ ເວລາ 48 ປີແຫ່ງວັນສອງປະເທດສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1975 - 2023).

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13 - 16 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກົດດີວົວ Adama Bictogo ໄດ້ມີການພົບປະເຈລະຈາກັບບັນດາການນຳ ຫວຽດນາມ. ໃນນັ້ນສອງຝ່າຍຈະຕີລາຄາບັນດາມາດຕະການຊຸກຍູ້ວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍ, ຍູ້ແຮງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຖະແຫຼງຂ່າວ, ສົ່ງເສີມການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາສະມາຄົມ, ວິສາຫະກິດ. ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລັດຖະສະພາ, ສອງຝ່າຍຈະປຶກສາຫາລື ມາດຕະການສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືບົນຊ່ອງທາງທູດລັດຖະສະພາ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ບັນດາກຳມາທິການວິຊາການຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນສະມາຊິກລັດຖະສະພາ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວລັດຖະສະພາເພື່ອແນໃສ່ສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການຊ່ວຍວຽກ, ຮ່ວມມືກັນຕິດຕາມການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມລະຫວ່າງລັດຖະບານສອງປະເທດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງວິສາຫະກິດສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ມາ​ຊິກສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່​າດ້ວຍ​ທະ​ເລ​ປີ 1982 ຢັ້ງ​ຢືນ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື

ສະ​ມາ​ຊິກສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່​າດ້ວຍ​ທະ​ເລ​ປີ 1982 ຢັ້ງ​ຢືນ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ແລະ ການ​ຮ່ວມ​ມື

ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສໍານັກງານ ສປຊ (ນິວຢອກ), ອາເມລິກາ, ກອງປະຊຸມບັນດາປະເທດສະມາຊິກສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ຄັ້ງທີ 33 (SPLOS 33) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ 169 ປະເທດສະມາຊິກ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top