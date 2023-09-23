ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບການນຳບັນດາພັກຢູ່ Bangladesh; ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ Bangladesh - ຫວຽດນາມ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ Bangladesh ຢ່າງເປັນທາງການ ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ກັນຍາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Dhaka, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ປະທານພັກກອມມູນິດ Bangladesh Shah Alam, ທ່ານປະທານພັກກຳມະກອນ, ປະທານກຳມາທິການສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສະພາແຫ່ງຊາດ Bangladesh Rashed Khan Menon.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ປະທານພັກກອມມູນິດ Bangladesh Shah Alam, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງຈະພ້ອມກັບ Bangladesh ປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນມີບັນດາຊ່ອງທາງພັກ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.
ສ່ວນທ່ານ Shah Alam ປາດຖະໜາວ່າ ຫວຽດນາມ ອາດຈະກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາຂອງ Bangladesh ໂດຍໄວ ແລະ ນັບມື້ນັບມີວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍແຫ່ງມາລົງທຶນຢູ່ Bangladesh.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານປະທານພັກກຳມະກອນ, ປະທານກຳມາທິການສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສະພາແຫ່ງຊາດ Bangladesh Rashed Khan Menon ແລະ ບັນດາສະມາຊິກພັກ, ທ່ານ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ພັກກຳມະກອນ Bangladesh ທີ່ສືບຕໍ່ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການດຳເນີນຊີວິດການເມືອງຂອງ Bangladesh, ສວມບົດບາດຫຼັກແຫຼ່ງໃນກຳລັງຝ່າຍຂອງ ຢູ່ Bangladesh, ມານະພະຍາຍາມເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ ໃນບັນດາອົງການມະຫາຊົນ ແລະ ເຕົ້າໂຮມປະຊາຊົນຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ຢູ່ Bangladesh ກໍ່ຄືຍູ້ແຮງ ການຮ່ວມມືກັບບັນດາພັກຝ່າຍຂວາ, ກຳມະກອນໃນໂລກ.