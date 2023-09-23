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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ພັກ​ຢູ່ Bangladesh; ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ມິດ​ຕະ​ພາບ Bangladesh - ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງຈະພ້ອມກັບ Bangladesh ປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນມີບັນດາຊ່ອງທາງພັກ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ປະທານພັກກອມມູນິດ Bangladesh Shah Alam

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ Bangladesh ຢ່າງເປັນທາງການ ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ກັນຍາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Dhaka, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ປະທານພັກກອມມູນິດ Bangladesh Shah Alam, ທ່ານປະທານພັກກຳມະກອນ, ປະທານກຳມາທິການສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສະພາແຫ່ງຊາດ Bangladesh Rashed Khan Menon.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານ ປະທານພັກກອມມູນິດ Bangladesh Shah Alam, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງຈະພ້ອມກັບ Bangladesh ປັບປຸງ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນມີບັນດາຊ່ອງທາງພັກ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.

ສ່ວນທ່ານ Shah Alam ປາດຖະໜາວ່າ ຫວຽດນາມ ອາດຈະກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືພັດທະນາຂອງ Bangladesh ໂດຍໄວ ແລະ ນັບມື້ນັບມີວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍແຫ່ງມາລົງທຶນຢູ່ Bangladesh.

ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານປະທານພັກກຳມະກອນ, ປະທານກຳມາທິການສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສະພາແຫ່ງຊາດ Bangladesh Rashed Khan Menon ແລະ ບັນດາສະມາຊິກພັກ, ທ່ານ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ພັກກຳມະກອນ Bangladesh ທີ່ສືບຕໍ່ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການດຳເນີນຊີວິດການເມືອງຂອງ Bangladesh, ສວມບົດບາດຫຼັກແຫຼ່ງໃນກຳລັງຝ່າຍຂອງ ຢູ່ Bangladesh, ມານະພະຍາຍາມເພີ່ມທະວີຄວາມສາມັກຄີ ໃນບັນດາອົງການມະຫາຊົນ ແລະ ເຕົ້າໂຮມປະຊາຊົນຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ຢູ່ Bangladesh ກໍ່ຄືຍູ້ແຮງ ການຮ່ວມມືກັບບັນດາພັກຝ່າຍຂວາ, ກຳມະກອນໃນໂລກ.    

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ກອງ​ທຶນ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ເພື່ອ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ການໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ກອງ​ທຶນ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ເພື່ອ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ພ້ອມກັນຍົກລະດັບເປັນ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຢ່າງຮອບດ້ານເພື່ອສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
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