ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນ ໄທ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ລາຊະອານາຈັກ ໄທຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 7 – 10 ທັນວາ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນ ໄທ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບາງກອກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ມີການພົບປະເຈລະຈາ ກັບທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມທັງເປັນປະທານສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນ ໄທ ວັນ ມູຫະມັດ ນໍ ມະທາ.
ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕໍ່ບັນດາທິດທາງໃຫຍ່ ເພື່ອແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງສອງອົງການນິຕິບັດຍັດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກໃນການເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ສ້າງຄວາມສະດວກ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ສອງຝ່າຍໄດ້ຍູ້ແຮງການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ພົບປະຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ໃນທຸກຊ່ອງທາງຂອງພັກ, ລັດ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດໂຄງການກະທຳຜັນຂະຫຍາຍການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດເພີ່ມທະວີ ໃນໄລຍະ 2022 – 2027 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ນຳວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນ ບັນລຸ 25 ຕື້ USD ໂດຍໄວ ແລະ ຕາມທິດມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງກ່ວາ, ສ້າງຄວາມສະດວກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງກີດຂວາງທາງການຄ້າ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດສອງປະເທດ ໃນການເປີດກວ້າງການລົງທຶນ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ.