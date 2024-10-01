ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງແຂວງ ເຮົ້າຢາງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຂວງເຮົ້າຢາງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງນະຄອນ ງ້າໄບ, ເມືອງ ຝຸ້ງຮຽບ, ເມືອງ ເຈົ້າແທັ່ງ ແລະ ເມືອງ ເຈົ້າແທັ່ງເອ, ຢູ່ຫໍປະຊຸມ ນະຄອນ ງ້າໄບ, ແຂວງເຮົ້າຢາງ.
ທີ່ການແລກປ່ຽນກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດຊາດ, ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ ແລະ ພວມປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການ, ວິທີການສ້າງລະບົບກົດໝາຍຕາມທິດຄົ້ນພົບຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ຈຸດອ່ອນ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພື່ອປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິ. ເພາະສະນັ້ນ,ການສ້າງກົດໝາຍຕ້ອງເລີ່ມມາຈາກຕົວຈິງ, ທັງເຮັດທັງຖອດຖອນບົດຮຽນປະສົບການ, ບໍ່ຟ້າວຝັ່ງ, ຖືປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດເປັນໃຈກາງ, ເປັນເຈົ້າກຳ, ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງຢ່າງທັນການ ນັບແຕ່ຂັ້ນຮາກຖານ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ
ພວກເຮົາຕ້ອງຄົ້ນພົບບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງຢ່າງທັນການນັບແຕ່ຂັ້ນຕແສງ, ຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນແຂວງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຍູ້ແຮງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ເບິ່ງແຍງດູແລຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂໍ້ຄົງຄ້າງ. ວຽກງານຫຍັງທາງຕາແສງ, ເມືອງ, ແຂວງປະຕິບັດໄດ້ ຕ້ອງເຮັດທັນທີ ບໍ່ລໍຄອຍສູນກາງ.