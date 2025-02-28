Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ນິວ​ຊີ​ແລນ Christopher Luxon

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາໝາກຜົນຂອງການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງທ່່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Christopher Luxon ກັບບັນດາການນຳ ຫວຽດນາມ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Christopher Luxon.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກຸມພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນໄດ້ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Christopher Luxon ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສອະນາຄົດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 2 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 ກຸມພາ ຫາວັນທີ 28 ກຸມພາ 2025.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາໝາກຜົນຂອງການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງທ່່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Christopher Luxon ກັບບັນດາການນຳ ຫວຽດນາມ, ທ່ານເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ສອງປະເທດຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ຫັນບັນດາຂໍ້ຕົກລົງລະດັບສູງໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ກໍ່ຄືບັນດາເນື້ອໃນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Christopher Luxon ຢັ້ງຢືນຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ຍົກສູງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ ທີ່ມີມູນຄ່າສົ່ງອອກສູງ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ຊ່ວຍບຳລຸງສ້າງພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ, ສົ່ງເສີມບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລໃໝ່ຂອງນິວຊີແລນ ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃນການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຂອງ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ລັດ​ເຊຍ ດຳ​ເນີນ​ວາ​ລະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ວັນພະຫັດ ທີ 27 ກຸມພາ ຄ.ສ. 2025 17:34:54

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ລັດ​ເຊຍ ດຳ​ເນີນ​ວາ​ລະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ວັນພະຫັດ ທີ 27 ກຸມພາ ຄ.ສ. 2025 | 17:34:54

ທ່ານ Dmitry Peskov ໂຄສົກວັງ Kremlin ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສອງຝ່າຍພວມຍູ້ໄວການກະກຽມໃຫ້ແກ່ການພົບປະຂັ້ນສູງລະຫວ່າງການນຳສອງປະເທດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top