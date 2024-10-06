ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳຄະນະພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານຄະນະພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳຄະນະພັກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການທົດລອງບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດກ່ຽວກັບການພັດທະນານະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ຖືວ່າ ໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາ, ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມນະຄອນ ຍັງຮັກສາທ່າເຕີບໂຕ, ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸບາດກ້າວບຸກທະລຸ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດສະເໜີຕ້ອງແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຕິດຂັດກ່ຽວກັບກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ແກ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ປະຕິບັດຕາມການຊີ້ນຳນຳພາຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 10 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຊຸດທີ 13 ແມ່ນ “ສຸມໃສ່ຢູ່ລະດັບສູງສຸດໃຫ້ແກ່ການບຸກທະລຸກ່ຽວກັບລະບອບລະບຽບການ ແລະ ພັດທະນາ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງແຮງວຽກງານພະນັກງານ, ສ້າງສຳເລັດຢ່າງຄົບຊຸດ ແລະ ບຸກທະລຸຢ່າງແຮງໃນການສ້າງ, ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ”.