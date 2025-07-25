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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິນ: ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ຮ່ວມ​ມື ແລະ ໜູນ​ຊ່ວຍ ເຊ​ເນ​ການ ໃນ​ບັນ​ດາ​ຂົງ​ເຂດ​ທີ່​ເປັນ​ທ່າ​ແຮງ

ຕາມທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຊເນການ Malick Ndiaye ແລ້ວ, ຫວຽດນາມດ້ວຍພື້ນຖານຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳພັດທະນາຢ່າງແຮງພວມກາຍເປັນແຫຼ່ງດົນບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ຫຼາຍປະເທດທາງທິດໃຕ້.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນານະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ເຊເນການ

ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມື ແລະ ໜູນຊ່ວຍ ເຊເນການ ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ເປັນທ່າແຮງຄືກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ… ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນຢູ່ການໂອ້ລົມສົນທະນານະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ເຊເນການ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Dhakar, ເຊເນການ.

ຕາມທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຊເນການ Malick Ndiaye ແລ້ວ, ຫວຽດນາມດ້ວຍພື້ນຖານຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳພັດທະນາຢ່າງແຮງພວມກາຍເປັນແຫຼ່ງດົນບັນດານໃຈໃຫ້ແກ່ຫຼາຍປະເທດທາງທິດໃຕ້. ຕາງໜ້າຫຼາຍກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ວິສາຫະກິດເຊເນການ ກໍ່ຖືວ່າ ດ້ວຍທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດຢູ່ ອາບຟຼິກກາຕາເວັນຕົກ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນແລະ ມີການເມືອງທີ່ເປັນປົກກະຕິ, ເຊເນການ ພວມພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຄືເປັນສູນເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ, ທ່ານປາດຖະໜາຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ກະສິກຳ, ສິນໃນນ້ຳ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ… ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບບັນດາຄຳເຫັນນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

ສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ ເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ມາລົງທຶນຢູ່ ເຊເນການ. ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຮຽກຮ້ອງບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ເອົາໃຈໃສ່ລົງທຶນ ເຂົ້າເຊເນການຫຼາຍກ່ວາອີກ. ສະພາແຫ່ງຊາດພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍບັນດາວິສາຫະກິດເຊເນການ ມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຂົງເຂດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິ້ນ​ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຊ​ເນ​ການ Malick Ndiaye

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝິ້ນ​ພົບ​ປະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຊ​ເນ​ການ Malick Ndiaye

ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Malick Ndiaye ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ຖືວ່າ ເຊເນການ ແລະ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງສືບຕໍ່ສ້າງກອບນິຕິກຳໃນຂົງເຂດການຄ້າ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການລົງທຶນໃຫ້ສົມບູນແບບ.
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