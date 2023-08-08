ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານ AIPA
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ຫຼັກ “ລັດຖະສະພາເປັນເຈົ້າການຮັບມື ເພື່ອປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ”, ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA – 44 ມີຄວາມກ່ຽວພັນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຫົວຂໍ້ລວມຂອງ ອາຊຽນ ປີນີ້ ນັ້ນແມ່ນ “ປະຊາຄົມອາຊຽນ ຂອບຂະໜາດໃຫຍ່: ຈຸດໃຈກາງຂອງການເຕີບໂຕ”, ໃນນັ້ນ ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດຮັບມືຂອງລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໃນສະພາບການພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ເນັ້ນໜັກເຖິງການສົນທະນາ ແລະ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນລະຫວ່າງຊ່ອງທາງສ້າງກົດໝາຍ ກັບ ພາກສ່ວນປະຕິບັດກົດໝາຍ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ.
ທີ່ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານ AIPA, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດ ຕ່າງກໍຕີລາຄາສູງການເລືອກເຟັ້ນຫົວຂໍ້ຂອງ ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA – 44, ສະແດງໃຫ້ເຫັນສານອັນລຸລ່ວງຂອງ AIPA ກໍຄືຄວາມປາດຖະໜາຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ອິນໂດເນເຊຍ, ປະທານ ອາຊຽນ ແລະ ປະທານ AIPA 2023 ເພື່ອຍົກສູງບົດບາດຂອງ ອາຊຽນ, AIPA ແລະ ບັນດາລັດຖະສະພາສະມາຊິກ AIPA ໃນການຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດຕ້ານທານ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ກວມລວມຂອງພາກພື້ນ ເພື່ອນຳ ອາຊຽນ ກາຍເປັນ ຈຸດໃຈກາງຂອງການເຕີບໂຕ, ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ.