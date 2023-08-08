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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເວືອງ​ດິ່ງ​ເຫວະ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ AIPA

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ອິນໂດເນເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 44 (AIPA – 44), ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ/ລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດສະມາຊິກ AIPA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານ AIPA.
ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA – 44 ມີຄວາມກ່ຽວພັນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຫົວຂໍ້ລວມຂອງ ອາຊຽນ ປີນີ້

ດ້ວຍຫົວຂໍ້ຫຼັກ “ລັດຖະສະພາເປັນເຈົ້າການຮັບມື ເພື່ອປະຊາຄົມ ອາຊຽນ ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ”, ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA – 44  ມີຄວາມກ່ຽວພັນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຫົວຂໍ້ລວມຂອງ ອາຊຽນ ປີນີ້ ນັ້ນແມ່ນ “ປະຊາຄົມອາຊຽນ ຂອບຂະໜາດໃຫຍ່: ຈຸດໃຈກາງຂອງການເຕີບໂຕ”, ໃນນັ້ນ ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດຮັບມືຂອງລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໃນສະພາບການພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ເນັ້ນໜັກເຖິງການສົນທະນາ ແລະ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາ, ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນລະຫວ່າງຊ່ອງທາງສ້າງກົດໝາຍ ກັບ ພາກສ່ວນປະຕິບັດກົດໝາຍ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ.

ທີ່ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານ AIPA, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ແລະ ການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດ ຕ່າງກໍຕີລາຄາສູງການເລືອກເຟັ້ນຫົວຂໍ້ຂອງ ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA – 44, ສະແດງໃຫ້ເຫັນສານອັນລຸລ່ວງຂອງ AIPA  ກໍຄືຄວາມປາດຖະໜາຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ອິນໂດເນເຊຍ, ປະທານ ອາຊຽນ ແລະ ປະທານ AIPA 2023 ເພື່ອຍົກສູງບົດບາດຂອງ ອາຊຽນ, AIPA ແລະ ບັນດາລັດຖະສະພາສະມາຊິກ AIPA ໃນການຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດຕ້ານທານ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ກວມລວມຂອງພາກພື້ນ ເພື່ອນຳ ອາຊຽນ ກາຍເປັນ ຈຸດໃຈກາງຂອງການເຕີບໂຕ, ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດຖືກປະໄວ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA ຄັ້ງທີ 44

ໄຂກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AIPA ຄັ້ງທີ 44

ທ່ານນາງ Puan Maharani, ປະທານສະພາຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຊົນ ອິນໂດເນເຊຍ (ສະພາຕ່ຳ) ຢັ້ງຢືນວ່າ: AIPA -44 ແມ່ນໂອກາດເພື່ອລັດຖະສະພາບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ອາດສາມາດເພີ່ມທະວີຄຳໝັ້ນສັນຍາຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ, ບັນຫາທົ່ວໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ.
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