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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຕີ​ລາ​ຄາ ແລະ ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ, ລັດ​ຖະ​ດຳ​ລັດ

ຄາດວ່າ, ສະໄໝປະຊຸມເທື່ອທີ 4 ຈະມາເຖິງນີ້ ຈະພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍ 7 ສະບັບ, ມະຕິ 1 ສະບັບ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິນເຫ້ວ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການ ຈົ່ງສືບຕໍ່ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ນຳໜ້າໃນວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະດຳລັດ.

ຄາດວ່າ, ສະໄໝປະຊຸມເທື່ອທີ 4 ຈະມາເຖິງນີ້ ຈະພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍ 7 ສະບັບ, ມະຕິ 1 ສະບັບ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິນເຫ້ວ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການ ຈົ່ງສືບຕໍ່ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ນຳໜ້າໃນວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະດຳລັດ.

    

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ສິງຫາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດິນເຫ້ວ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຕີລາຄາສະພາບການປະຕິບັດແຜນການ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍລາຍການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະດຳລັດ. ແຜນການຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15 ໄດ້ກຳນົດ 137 ໜ້າທີ່ນິຕິບັນຍັດຕ້ອງປະຕິບັດ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ບັນດາອົງການໄດ້ສຳເລັດເກືອບ 50% ຈຳນວນໜ້າທີ່ນິຕິບັນຍັດໄດ້ວາງອອກ, ໃນນັ້ນມີ 8 ໜ້າທີ່ໄດ້ລື່ນກາຍຄວາມຄຶບໜ້າ.

  ຕີລາຄາທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິນເຫ້ວ ຖືວ່າ, ການປະຕິບັດແຜນການ 81 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໃນເກືອບ 1 ປີຜ່ານມາ ໄດ້ບັນລຸໝາກຜົນທີ່ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ສຳຄັນ. ວຽກງານຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີແບບມີແຜນ, ໄວວາ, ຮີບເຮັ່ງ ແລະ ມີໝາກຜົນ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍ 6 ສະບັບ, ມະຕິ 8 ສະບັບ. ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປະກາດໃຊ້ລັດຖະດຳລັດ 2 ສະບັບ ແລະ ມະຕິ 2 ສະບັບ. ຄາດວ່າ, ສະໄໝປະຊຸມເທື່ອທີ 4 ຈະມາເຖິງນີ້ ຈະພິຈາລະນາຮ່າງກົດໝາຍ 7 ສະບັບ, ມະຕິ 1 ສະບັບ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິນເຫ້ວ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາອົງການ ຈົ່ງສືບຕໍ່ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ນຳໜ້າໃນວຽກງານສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະດຳລັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕະຫຼາດແຮງງານ ຫວຽດນາມ ພວມຟື້ນຟູເທື່ອລະກ້າວເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ

ຕະຫຼາດແຮງງານ ຫວຽດນາມ ພວມຟື້ນຟູເທື່ອລະກ້າວເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ

ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ, ຕະຫຼາດແຮງງານຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີບາດກ້າວພັດທະນາທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ, ນັບມື້ນັບເຊື່ອມໂຍງ, ຍັບເຂົ້າໃກ້ກັບຕະຫຼາດແຮງງານຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໂລກເທື່ອລະກ້າວ.
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