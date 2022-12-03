ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ:ການຮ່ວມມືສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງຍາມໃດກໍ່ແມ່ນເສົາຄ້ຳ, ຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນການຮ່ວມມືມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານ Tim Ayres ສະມາຊິກສະພາສູງ - ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ແລະ ຜະລິດອົດສະຕາລີ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການສຶກສາຍາມໃດກໍ່ສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ. ທ່ານ Tim Ayres ເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ພວມມີບັນດາກາລະໂອກາດໃນການສຶກສາບຳລຸງສ້າງທັກສະ ແລະ ສອງຝ່າຍພວມມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຢັ້ງຢືນວ່າ ໃນໄລຍະເກືອບ 50 ປີຜ່ານມາ, ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງຍາມໃດກໍ່ແມ່ນເສົາຄ້ຳ ແລະ ຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນການຮ່ວມມືມິດຕະພາບຂອງ ສອງປະເທດ. ເພື່ອເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ມີກ່ວາອີກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ເພີ່ມທະວີຈຳນວນບັນດາໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່ບຳລຸງສ້າງລະຫວ່າງບັນດາຮາກຖານການສຶກສາປະລິນຍາຕີ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາຮາກຖານສຶກສາຂັ້ນປະລິນຍາຕີ ທີ່ມີລະດັບສູງຢູ່ ອົດສະຕາລີ, ໃນນັ້ນເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງຂົງເຂດວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ການບຳລຸງສ້າງລະດັບປະລິຍາເອກ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນນັກສຶກສາ, ຄູສອນກໍ່ຄືຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືຄົ້ນຄ້ວາລະຫວ່າງບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຂອງ ອົດສະຕາລີ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ເວທີປາໄສຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ຈະເປີດໄລຍະໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືດ້ານສຶກສາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍແບບຍືນຍົງ, ຍາວນານ, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ.