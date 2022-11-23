Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເວືອງ​ດິ້ງ​ເຫ​ວະ ​ພົບ​ປະກັບ​ການ​ນຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ/ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ, ລາຊາອານາຈັກ ກຳປູເຈຍ, ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ ລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ້ງເຫວະ ໄດ້ພົບປະກັບ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສິງກະໂປ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອາແຊັກໄບຢານ ແລະ ຮອງປະທານສະຖາບັນຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ເບຣາຣຸດ.
  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ້ງເຫວະ ພົບປະກັບ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສິງກະໂປ Tan Chuan-jin (ພາບ: VOV)  

ຢູ່ທີ່ການພົບປະກັບ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສິງກະໂປ Tan Chuan-jin, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນດີເປັນເອກະສັນຮັກສາປະສິດທິຜົນການແລກປ່ຽນ, ພົບປະຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນໃນທຸກຊ່ອງທາງ; ມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະລັດຖະສະພາ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍ; ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືເຂົ້າໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ ຄື ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ.

  ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ້ງເຫວະ ພົບປະກັບ ທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອາແຊັກໄບຢານ, Shahiba Gafarova (ພາບ: VOV)  

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອາແຊັກໄບຢານ, Shahiba Gafarova, ການນຳຢືນສອງທ່ານຢັນວ່າ ສອງປະເທດຄວນ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ເປີດກ້ວາງການສົ່ງອອກສິນຄ້າເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນບັນດາກົນໄກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເຊັ່ນ ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ - ເຕັກນິກ ຫວຽດນາມ-ອາແຊັກໄບຢານ; ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳ, ທ່ອງທ່ຽວ, ການສຶກສາ ແລະ ການພົບປະ ປະຊາຊົນ.

ຢູ່ທີ່ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານຮອງປະທານສະຖາບັນຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ເບຣາຣຸດສ, Valeri Vaclavovich, ສອງຝ່າຍເປັນເອກະສັນກັນຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ທ່ອງທ່ຽວ, ພົບປະ ປະຊາຊົນ, ຖືການຮ່ວມມືເປັນຊ່ອງທາງສໍາຄັນໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ-ເບຣາຣຸດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ຕ້ອນຮັບຫົວໜ້າ ຫ້ອງວ່າການ ສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ລາວ ຕ້ອນຮັບຫົວໜ້າ ຫ້ອງວ່າການ ສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມລາວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ພະຈິກ, ທ່ານເລຂາທິການສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການ ສູນກາງ ພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ເລມິນຮຶງ ໄດ້ໃຫ້ເຂົ້າຢ້ຽມຄຳນັບ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປປ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top