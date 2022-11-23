ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ້ງເຫວະ ພົບປະກັບການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ/ລັດຖະສະພາ ບັນດາປະເທດ
ຢູ່ທີ່ການພົບປະກັບ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສິງກະໂປ Tan Chuan-jin, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນດີເປັນເອກະສັນຮັກສາປະສິດທິຜົນການແລກປ່ຽນ, ພົບປະຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນໃນທຸກຊ່ອງທາງ; ມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະລັດຖະສະພາ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍ; ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືເຂົ້າໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່ ຄື ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດສີຂຽວ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ອາແຊັກໄບຢານ, Shahiba Gafarova, ການນຳຢືນສອງທ່ານຢັນວ່າ ສອງປະເທດຄວນ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ເປີດກ້ວາງການສົ່ງອອກສິນຄ້າເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນບັນດາກົນໄກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເຊັ່ນ ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ-ການຄ້າ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ - ເຕັກນິກ ຫວຽດນາມ-ອາແຊັກໄບຢານ; ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືດ້ານວັດທະນະທຳ, ທ່ອງທ່ຽວ, ການສຶກສາ ແລະ ການພົບປະ ປະຊາຊົນ.
ຢູ່ທີ່ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານຮອງປະທານສະຖາບັນຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ເບຣາຣຸດສ, Valeri Vaclavovich, ສອງຝ່າຍເປັນເອກະສັນກັນຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ທ່ອງທ່ຽວ, ພົບປະ ປະຊາຊົນ, ຖືການຮ່ວມມືເປັນຊ່ອງທາງສໍາຄັນໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ-ເບຣາຣຸດ.