ຂ່າວສານ ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນໄປຍັງສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ 13/01/2025 50ປີຜ່ານມາ, ພະນັກງານ, ສະມາຊິກສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ລຸ້ນຕ່າງໆ ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ (ພາບ: chinhphu.vn)ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ (1975 - 2025), ວັນທີ 13 ມັງກອນ, ໂດຍຕາງໜ້າການນຳພັກ, ລັດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນໄປຍັງສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ຈົດໝາຍມີຕອນຂຽນວ່າ: “ໂດຍຫວນຄືນເສັ້ນທາງປະຫວັດສາດທີ່ອົງອາດກ້າຫານຂອງສອງຊາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ພວກເຮົາມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຕໍ່ການພົວພັນທີ່ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ, ໃສ້ແຈ້ງທີ່ສຸດ, ບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອນລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ການພົວພັນທີ່ມີໜຶ່ງບໍ່ມີສອງໃນປະຫວັດສາດໂລກ, ໂດຍປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ ພ້ອມກັບການປະກອບເຫືອແຮງ, ເລືອດເນື້ອຂອງຄົນລຸ້ນຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ແມ່ນຊັບສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າທີ່ສືບທອດໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຫຼັງ. 50ປີຜ່ານມາ, ພະນັກງານ, ສະມາຊິກສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ລຸ້ນຕ່າງໆ ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ”. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)