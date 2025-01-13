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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ​ສົ່ງ​ຈົດ​ໝາຍອວຍ​ພອນ​ໄປ​ຍັງ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ມິດ​ຕ​ະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

50ປີຜ່ານມາ, ພະນັກງານ, ສະມາຊິກສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ລຸ້ນຕ່າງໆ ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ (ພາບ: chinhphu.vn)
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ (1975 - 2025), ວັນທີ 13 ມັງກອນ, ໂດຍຕາງໜ້າການນຳພັກ, ລັດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນໄປຍັງສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ. ຈົດໝາຍມີຕອນຂຽນວ່າ: “ໂດຍຫວນຄືນເສັ້ນທາງປະຫວັດສາດທີ່ອົງອາດກ້າຫານຂອງສອງຊາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ພວກເຮົາມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຕໍ່ການພົວພັນທີ່ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີ, ໃສ້ແຈ້ງທີ່ສຸດ, ບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອນລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ການພົວພັນທີ່ມີໜຶ່ງບໍ່ມີສອງໃນປະຫວັດສາດໂລກ, ໂດຍປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ປະທານໄກສອນ ພົມວິຫານ ແລະ ພ້ອມກັບການປະກອບເຫືອແຮງ, ເລືອດເນື້ອຂອງຄົນລຸ້ນຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ແມ່ນຊັບສົມບັດອັນລ້ຳຄ່າທີ່ສືບທອດໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຫຼັງ. 50ປີຜ່ານມາ, ພະນັກງານ, ສະມາຊິກສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ລຸ້ນຕ່າງໆ ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນແບບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເຫດໄຟໄໝ້ຢູ່ ອາເມລິກາ: ກຳລັງດັບເພີງແຂ່ງກັບເວລາເພື່ອສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ແຜ່ລາມກວ້າງອອກ

ເຫດໄຟໄໝ້ຢູ່ ອາເມລິກາ: ກຳລັງດັບເພີງແຂ່ງກັບເວລາເພື່ອສະກັດກັ້ນໄຟໄໝ້ແຜ່ລາມກວ້າງອອກ

ເຖິງວ່າກຳລັງທີ່ມີໜ້າທີ່ໄດ້ຄວບຄຸມໄດ້ 11% ເນື້ອທີ່ຂອງ Palisades ກໍຕາມ, ແຕ່ໄຟໄໝ້ນີ້ໄດ້ເຜົາໄປກວ່າ 8.900 ເຮັກຕາ.
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