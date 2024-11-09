ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ຈີເລ, ເປຣູ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາສຸດຍອດ APEC
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 8 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ໄປຢ້ຽມຢາມ ສາທາລະນະລັດ ຈີເລ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 9 – 12 ພະຈິກ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Gabriel Boric Font; ຢ້ຽມຢາມ ສາທາລະນະລັດ ເປຣູ ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາສຸດຍອດ ເວທີປາໄສຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) ປີ 2024 ຢູ່ Lima, ນະຄອນຫຼວງຂອງ ເປຣູ ແຕ່ວັນທີ 12 – 16 ພະຈິກ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Dina Ericilia Boluarte Zegarra.
ນີ້ແມ່ນການປະຕິບັດງານຢູ່ຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່, ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນພິເສດນັບທັງການພົວພັນສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ. ການຢ້ຽມຢາມຈະປະກອບສ່ວນປັບປຸງການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງຫຼາຍກວ່າອີກ, ຂຸດຄົ້ນປະສິດທິຜົນຈາກບັນດາກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຂອງການຮ່ວມມື, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບ ຈີເລ ແລະ ເປຣູ ກໍຄືພາກພື້ນ ອາເມລິກາ ລາຕິງ. ທ່ານນາງ ຫງວຽນມິງຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ທ່ານປະທານປະເທດ ຈະຍົກອອກຂໍ້ສະເໜີທີ່ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ ແລະ ບຸກທະລຸ ເພື່ອແນໃສ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງຂອງ APEC ໃນການຮ່ວມມື, ຮ່ວມສຳພັນເສດຖະກິດສາກົນ, ຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກກັບປະຊາຄົມສາກົນເວົ້າລວມ ແລະ ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ເວົ້າສະເພາະ. ທ່ານປະທານປະເທດ ກໍຈະສົ່ງສານກ່ຽວກັບຄວາມຄາດຫວັງບືນຕົວຂຶ້ນຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນສັງກາດໃໝ່, ບັນດາກຳນົດທິດໃຫຍ່ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ, ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຂອງ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນ ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ແລະ ເວທີປາໄສ APEC ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດແຖວໜ້າ; ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດສະມາຊິກ APEC ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດໃນພາກພື້ນ ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງ, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາມີລາຍຮັບສູງໃນປີ 2045 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.”