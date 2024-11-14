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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ຢ້ຽມ​ຢາ​ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ Bitel ຢູ່​ເປ​ຣູ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ເປຣູ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ພະຈິກ (ຕາມເວລາທ້ອງຖ່ິນ), ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດ Viettel Peru (Bitel) - ບໍລິສັດຮ່ວມດຳເນີນທຸລະກິດຂອງກຸ່ມບໍລິສັດອຸດສາຫະກຳ - ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ກອງທັບ (Viettel) ຢູ່ເປຣູ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດ Viettel Peru (Bitel)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ຖືວ່າ ຜົນສຳເລັດຂອງ Bitel ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ພູມປັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ອາດສາມາດບືນຕົວຂຶ້ນອອກສູ່ໂລກ, ມີຄວາມແກ້ງແຍ້ງກັນກັບບັນດາຕະຫຼາດໃນທົ່ວໂລກຢ່າງສະເໝີພາບ. ເພື່ອໃຫ້ Bitel ຮັກສາໄດ້ຜົນສຳເລັດ ແລະ ສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ບືນຕົວຂຶ້ນຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ, ທ່ານປະທານປະເທດຮຽກຮ້ອງໝູ່ຄະນະ Bitel ສືບຕໍ່ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບຢູ່ລະດັບສູງພາຍໃນກຸ່ມ, ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງດູແລຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານກຳມະກອນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງພາຍໃນຂອງມະນຸດ, ສ້າງເປັນປະຖົມປັດໄຈໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ສະເໜີວ່າ:

Bitel ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍ ບັນດາຜົນສຳເລັດທີ່ບັນລຸໄດ້, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການບໍລິການຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຮັກສາຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງປະຊາຊົນ ເປຣູ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໜ້າທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວົງຄະນະຍາດທ້ອງຖິ່ນ ອີກດ້ວຍ; ແລະ ພິເສດຕ້ອງເຄົາລົບກົດໝາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນຢູ່ ເປຣູ; ພ້ອມທັງຕ້ອງເຊື່ອມຊືມຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຕ້ອງແກ້ງແຍ້ງຢ່າງມີຄວາມປອດໃສ ແລະຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຟານວັນຢາງ ໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍຂອງລັດຖະບານ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ Viettel Peru.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ​່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ບົດ​ລາຍ​ງານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຕ້ອງ​ລາຍ​ງານ​ການ​ກະ​ທຳ, ມີ​ຄວາມ​ແທ້​ຈິງ ແລະ ລະ​ອຽດທີ່​ສຸດ

ທ​່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ບົດ​ລາຍ​ງານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຄັ້ງ​ທີ XIV ຕ້ອງ​ລາຍ​ງານ​ການ​ກະ​ທຳ, ມີ​ຄວາມ​ແທ້​ຈິງ ແລະ ລະ​ອຽດທີ່​ສຸດ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ເປັນປະທານການເຮັດວຽກກັບອະນຸກຳມະການເສດຖະກິດສັງຄົມ ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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