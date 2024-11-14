ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ Bitel ຢູ່ເປຣູ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ຖືວ່າ ຜົນສຳເລັດຂອງ Bitel ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ພູມປັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ອາດສາມາດບືນຕົວຂຶ້ນອອກສູ່ໂລກ, ມີຄວາມແກ້ງແຍ້ງກັນກັບບັນດາຕະຫຼາດໃນທົ່ວໂລກຢ່າງສະເໝີພາບ. ເພື່ອໃຫ້ Bitel ຮັກສາໄດ້ຜົນສຳເລັດ ແລະ ສືບຕໍ່ພັດທະນາ ແລະ ບືນຕົວຂຶ້ນຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ, ທ່ານປະທານປະເທດຮຽກຮ້ອງໝູ່ຄະນະ Bitel ສືບຕໍ່ຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບຢູ່ລະດັບສູງພາຍໃນກຸ່ມ, ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງດູແລຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານກຳມະກອນເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງພາຍໃນຂອງມະນຸດ, ສ້າງເປັນປະຖົມປັດໄຈໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ສະເໜີວ່າ:
Bitel ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍ ບັນດາຜົນສຳເລັດທີ່ບັນລຸໄດ້, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການບໍລິການຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຮັກສາຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງປະຊາຊົນ ເປຣູ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນໜ້າທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວົງຄະນະຍາດທ້ອງຖິ່ນ ອີກດ້ວຍ; ແລະ ພິເສດຕ້ອງເຄົາລົບກົດໝາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງອຳນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນຢູ່ ເປຣູ; ພ້ອມທັງຕ້ອງເຊື່ອມຊືມຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຕ້ອງແກ້ງແຍ້ງຢ່າງມີຄວາມປອດໃສ ແລະຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຟານວັນຢາງ ໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍຂອງລັດຖະບານ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ Viettel Peru.