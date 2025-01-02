ຂ່າວສານ ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງມອບຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ 02/01/2025 ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງໄດ້ມອບຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ພາລະກອນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ປີ 2024. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງທ່ານນາງ ຫງວຽນມິງຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ (ພາບ: VOV)ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ມອບຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ແກ່ທ່ານນາງ ຫງວຽນມິງຮັ່ງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ; ທ່ານຟ້າມແທັງບິ່ງຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ ຫງວຽນແທງຫາຍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິນເດຍ, ທ່ານໂງຕວນທັ້ງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ທ່ານ ຫງວຽນຫວູຕຸ່ງ ອາຈານລະດັບສູງ, ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍ ບົດບາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນໜ້າທີ່ການຕ່າງປະເທດລວມໃນປີ 2025 ກໍ່ຄືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນປັບປຸງສະພາບການການຕ່າງປະເທດທີ່ສະດວກ, ກຳນົດຖານະບົດບາດຫວຽດນາມ ໃນກະແສຂອງຍຸກສະໄໝ, ຊຸກຍູ້ຜົນປະໂຫຍດຊົນຊາດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)