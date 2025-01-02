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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງມອບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ເອ​ກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງໄດ້ມອບຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ພາລະກອນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ປີ 2024.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງທ່ານນາງ ຫງວຽນມິງຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ (ພາບ: VOV)
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ມອບຂໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ແກ່ທ່ານນາງ ຫງວຽນມິງຮັ່ງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ; ທ່ານຟ້າມແທັງບິ່ງຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ ຫງວຽນແທງຫາຍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິນເດຍ, ທ່ານໂງຕວນທັ້ງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ທ່ານ ຫງວຽນຫວູຕຸ່ງ ອາຈານລະດັບສູງ, ສະຖາບັນການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍ ບົດບາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນໜ້າທີ່ການຕ່າງປະເທດລວມໃນປີ 2025 ກໍ່ຄືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນປັບປຸງສະພາບການການຕ່າງປະເທດທີ່ສະດວກ, ກຳນົດຖານະບົດບາດຫວຽດນາມ ໃນກະແສຂອງຍຸກສະໄໝ, ຊຸກຍູ້ຜົນປະໂຫຍດຊົນຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ການ​ສັບ​ຊ້ອນ​ກົງ​ຈັກ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ບັນ​ລຸ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ການ​ສັບ​ຊ້ອນ​ກົງ​ຈັກ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ບັນ​ລຸ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ

ຕາມຄະນະຊີ້ນຳແລ້ວ, ວຽກງານສັບຊ້ອນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລະບົບການເມືອງໂດຍບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ອົງການຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຮີບດ່ວນ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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