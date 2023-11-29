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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ໂຕ​ກຽວ (ຍີ່​ປຸ່ນ) ກັບ​ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ຢູ່ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ແລະ ຂອບໃຈທ່ານນາງ Koike Yuriko ພ້ອມກັບການນຳລຸ້ນຕ່າງໆຂອງນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ ທີ່ໄດ້ຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງນະຄອນໂຕກຽວ ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ, ພັນລະຍາ ໄປຢ້ຽມຢາມ ຮ້ານຂາຍເຂົ້າຈີ “ແບັງໝີ່ຊີນຈ່າວ”

ເນື່ອງໃນໂອກາດໄປຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ພະຈິກຢູ່ ໂຕກຽວ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ, ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບທ່ານນາງ Koike Yuriko ຜູ້ວ່າການນະຄອນ ໂຕກຽວ, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ຮ້ານຂາຍເຂົ້າຈີ “ແບັງໝີ່ຊີນຈ່າວ” ໂດຍອະດີດນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມທີ່ຮຽນຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ສອງຄົນ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ.

ແລກປ່ຽນກັບບັນດາແຂກຖືກເຊີນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ແລະ ຂອບໃຈທ່ານນາງ Koike Yuriko ພ້ອມກັບການນຳລຸ້ນຕ່າງໆຂອງນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ ທີ່ໄດ້ຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງນະຄອນໂຕກຽວ ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ຫວຽດນາມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ພິເສດແມ່ນໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ, ຊາວຫວຽດນາມ ດຳເນີນທຸລະກິດ, Startup ຢູ່ໂຕກຽວ.

ສ່ວນທ່ານນາງ Koike Yuriko ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ທີ່ມີການໂອ້ລົມສົນທະນາ ກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio ທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ ແລະ ການນຳສອງທ່ານໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມຍົກລະດັບການພົວພັນສອງປະເທດຂຶ້ນເປັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນຢູ່ອາຊີ ແລະ ໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ພະຈິກນີ້ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ (1973-2023) . ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາ, ເຈົ້າຈັກກະພັດ ຍີ່ປຸ່ນ Akishino ແລະ ເຈົ້າຍິງ, ປະທານສະພາຕ່ຳ ຍີ່ປຸ່ນ Nukaga Fukushiro, ພ້ອມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ອີກຫຼາຍທ່ານ.
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