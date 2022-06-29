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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ຫງວຽນ​ຊວັ​ນ​ຟຸກ ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ຍີ່​ປຸ່ນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳ ຍີ່ປຸ່ນ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ກ່ຽວກັບດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ສະເໜີຂອງຍີ່ປຸ່ນ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ.

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳ ຍີ່ປຸ່ນ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ກ່ຽວກັບດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ສະເໜີຂອງຍີ່ປຸ່ນ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ.

    

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ຍີ່ປຸ່ນ Furukawa Yoshihisa (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ມິຖຸນາ, ໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ຍີ່ປຸ່ນ Furukawa Yoshihisa ພ້ອມດ້ວຍຄະນະພະນັກງານກະຊວງຍຸຕິທຳຍີ່ປຸ່ນ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳສອງປະເທດ ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືທີ່ແທດຈິງໃຫ້ດີກວ່າອີກ, ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໜູນຊ່ວຍກັນດ້ານຍຸຕິທຳ ໃນສະພາບການພົວພັນພົນລະເຮືອນ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ… ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ; ແກ້ໄຂຄະດີຮ້ອງທຸກຮ້ອງຟ້ອງ, ບັນຫາກ່ຽວກັບສັນຊາດ, ໜັງສືປະຈຳຕົວໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງສອງປະເທດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອສ້າງການດຳລົງຊີວິດເປັນປົກກະຕິ; ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ບຳລຸງສ້າງ, ຝຶກອົບຮົມແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂະແໜງກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳໃຫ້ທຽບເທົ່າລະດັບພາກພື້ນ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ກໍສະເໜີໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳ ຍີ່ປຸ່ນ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ກ່ຽວກັບດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ສະເໜີຂອງຍີ່ປຸ່ນ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕາລີ

ທ່ານປະທານປະເທດຕ້ອນຮັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕາລີ

ນາງລັດຖະມົນຕີ Penny Wong ຢັ້ງຢືນວ່າ: ອົດສະຕາລີ ຖືເປັນສຳຄັນທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນພາກພື້ນ, ພ້ອມທັງສະແດງຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ຫວຽດນາມ.
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