ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ຍີ່ປຸ່ນ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳ ຍີ່ປຸ່ນ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ກ່ຽວກັບດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ສະເໜີຂອງຍີ່ປຸ່ນ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ຍີ່ປຸ່ນ Furukawa Yoshihisa (ພາບ: TTXVN)
ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ມິຖຸນາ, ໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ຍີ່ປຸ່ນ Furukawa Yoshihisa ພ້ອມດ້ວຍຄະນະພະນັກງານກະຊວງຍຸຕິທຳຍີ່ປຸ່ນ ມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະເໜີໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳສອງປະເທດ ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມືທີ່ແທດຈິງໃຫ້ດີກວ່າອີກ, ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໜູນຊ່ວຍກັນດ້ານຍຸຕິທຳ ໃນສະພາບການພົວພັນພົນລະເຮືອນ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ… ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ; ແກ້ໄຂຄະດີຮ້ອງທຸກຮ້ອງຟ້ອງ, ບັນຫາກ່ຽວກັບສັນຊາດ, ໜັງສືປະຈຳຕົວໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງສອງປະເທດໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອສ້າງການດຳລົງຊີວິດເປັນປົກກະຕິ; ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ບຳລຸງສ້າງ, ຝຶກອົບຮົມແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂະແໜງກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳໃຫ້ທຽບເທົ່າລະດັບພາກພື້ນ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ. ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ກໍສະເໜີໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳ ຍີ່ປຸ່ນ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ ກ່ຽວກັບດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນຂໍ້ສະເໜີຂອງຍີ່ປຸ່ນ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທຳລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ຍີ່ປຸ່ນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)