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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ພົບ​ປະ​ກັບ ​ຜູ້​ແທນ​ແມ່ນປັນ​ຍາ​ຊົນ, ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ນັກ​ສິ​ລະ​ປິນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ຖັນແຖວປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກສິລະປິນ ທີ່ໄດ້ຍົກອອກຄຳເຫັນຢ່າງສຸດໃຈ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ປະເທດຊາດ. ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມຄາດຫວັງການພັດທະນາປະເທດຊາດຮອດປີ 2030 ແລະ 2045
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ບັນດາຜູ້ແທນ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມພົບປະກັບຜູ້ແທນແມ່ນ ປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກສິລະປິນ ເນື່ອງໃນໂອກາດຕົ້ນລະດູບານໃໝ່ປີ ມະໂລງ 2024. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີຜູ້ແທນດີເດັ່ນ 210 ທ່ານຂອງ ວົງການນັກປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກສິລະປິນ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການປະຕິບັດວຽກງານ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ຖັນແຖວປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກສິລະປິນ ທີ່ໄດ້ຍົກອອກຄຳເຫັນຢ່າງສຸດໃຈ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ປະເທດຊາດ. ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມຄາດຫວັງການພັດທະນາປະເທດຊາດຮອດປີ 2030 ແລະ 2045, ທ່ານປະທານປະເທດ ຖືວ່າ ນີ້ທັງແມ່ນໜ້າທີ່, ທັງນຳມາເຊິ່ງແຫຼ່ງບັນດານໃຈທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃຫ້ແກ່ຖັນແຖວປັນຍາຊົນ, ນັກວິທະຍາສາດ, ນັກສິລະປິນໃນການອອກແຮງງານ, ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປະດິດຄິດສ້າງ, ສືບຕໍ່ຮ່ວມເດີນທາງກັບພັກ, ຊົນຊາດ, ຜ່ານຜ່າທຸກສິ່ງທ້າທາຍ, ບັນລຸຜົນສຳເລັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກ່ວາອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ມີ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ

ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ມີ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ

ດັດຊະນີການຜະລິດທົ່ວຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ 2 ເດືອນ ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 6%; ມີວິສາຫະກິດກວ່າ 41.000 ແຫ່ງ ໄດ້ຈົດທະບຽນສ້າງຕັ້ງໃໝ່ ແລະ ກັບຄືນສູ່ການເຄື່ອນໄຫວ; ເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ບັນລຸລະດັບສູງສຸດ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງ 5 ປີຜ່ານມາ; ຍອດວົງເງິນການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ຄາດວ່າບັນລຸເກືອບ 114 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 19%...
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