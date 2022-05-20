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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫງວຽນ​ຊວັນ​ຟຸກ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ສິງ​ກະ​ໂປ Tan Chuan Jin

ທ່ານ Tan Chuan Jin ໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ວຽກງານຈັດຕັ້ງ SEA Games 31 ຂອງ ປະເທດເຈົ້າພາບ ພ້ອມທັງຖືວ່າ, ນອກຈາກການຮ່ວມມື ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ແລ້ວ, ການຈັດຕັ້ງ SEA Games 31 ໄດ້ຊຸກຍູ້ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນອີກດ້ວຍ.

ທ່ານ Tan Chuan Jin ໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ວຽກງານຈັດຕັ້ງ SEA Games 31 ຂອງ ປະເທດເຈົ້າພາບ ພ້ອມທັງຖືວ່າ, ນອກຈາກການຮ່ວມມື ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ແລ້ວ, ການຈັດຕັ້ງ SEA Games 31 ໄດ້ຊຸກຍູ້ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນອີກດ້ວຍ.

   

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສິງກະໂປ Tan Chuan Jin (ພາບ: TTXVN)

ໃນການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສິງກະໂປ Tan Chuan Jin ເຊິ່ງດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍ 19 ພຶດສະພາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ຖືວ່າ ການມີໜ້າຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ Tan Chuan Jin ຢູ່ SEA Games 31 ແມ່ນການສົ່ງເສີມອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ປະເທດເຈົ້າພາບ ຫວຽດນາມ ແລະ ເປັນການໃຫ້ກຳລັງໃຈຢ່າງແຮງຕໍ່ຄະນະນັກກິລາ ສິງກະໂປ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າຜົນສຳເລັດລວມຂອງ SEA Games 31.

ຕີລາຄາ ການເຕີບໂຕດ້ານການຄ້າ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ມີຄວາມຕັ້ງໜ້າທີ່ສຸດ, ມີຫຼາຍໂຄງການເສດຖະກິດຂອງ ສິງກະໂປໄດ້ມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຖືວ່າ ລະບົບເຂດອຸດສາຫະກຳ VSIP ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນສັນຍາລັກໃຫ້ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສິງກະໂປ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວັງວ່າ ນັບມື້ນັບມີຫຼາຍໂຄງການລົງທຶນກ່ວາອີກ ຂອງ ສິງກະໂປເຂົ້າມາ ຫວຽດນາມ ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາ.

ສ່ວນທ່ານ Tan Chuan Jin ໄດ້ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ວຽກງານຈັດຕັ້ງ SEA Games 31 ຂອງ ປະເທດເຈົ້າພາບ ພ້ອມທັງຖືວ່າ, ນອກຈາກການຮ່ວມມື ແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ແລ້ວ, ການຈັດຕັ້ງ SEA Games 31 ໄດ້ຊຸກຍູ້ການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນອີກດ້ວຍ.

ແຈ້ງໃຫ້ ປະທານປະເທດ ຮັບຊາບກ່ຽວກັບບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດສອງປະເທດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສິງກະໂປໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບົດບັດທຶກຊ່ວຍຈຳຈະປະກອບສ່ວນຮັດແໜ້ນການພົວພັນຮ່ວມມື ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄູ​ຝຶກ ມາຍ​ດຶກ​ຈູງ ຖະ​ຫວາຍ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ເພື່ອ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ຄ້າຍ​ວັນ​ເກີດ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ຄູ​ຝຶກ ມາຍ​ດຶກ​ຈູງ ຖະ​ຫວາຍ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ເພື່ອ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ຄ້າຍ​ວັນ​ເກີດ​ປະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ

ນັກກິລາທຸກຄົນໃນທິມບານເຕະຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພະຍາຍາມຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຈົນສຸດຄວາມສາມາດເພື່ອຍາດເອົາຊະນະ. ນີ້ແມ່ນຂອງຂວັນເພື່ອຖະຫວາຍແດ່ປະທານໂຮ່ຈີມິນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງເພິ່ນ ຄົບຮອບ 132 ປີ (ວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 1890) ກໍຄື ແຟນບານໃນທົ່ວປະເທດ.
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