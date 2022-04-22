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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫງວຽນ​ຊວັນ​ຟຸກ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ສູນ​ກາງ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ ຫວຽດ​ນາມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳວຽກງານປະຕິຮູບຍຸຕິທຳສູນກາງ, ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະພັກ, ຄະນະປະຈຳສູນກາງສະມາຄົມທະນາຍຄວາມ ຫວຽດນາມ.

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳວຽກງານປະຕິຮູບຍຸຕິທຳສູນກາງ, ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະພັກ, ຄະນະປະຈຳສູນກາງສະມາຄົມທະນາຍຄວາມ ຫວຽດນາມ.


ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ 

ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມພາຍຫຼັງປະຕິບັດຄຳສັ່ງຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຊີ້ນຳຂອງພັກຕໍ່ກັບວຽກງານຂອງສະມາຄົມມາເປັນເວລາ 20 ປີ, ທ່ານປະທານປະເທດຕີລາຄາສູງວຽກງານສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາຂອງສະມາຄົມ, ວຽກງານເຂົ້າຮ່ວມການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ ໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ, ຫຼາຍວິທີທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ.

        ກ່ຽວກັບທິດທາງ, ໜ້າທີ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະເໜີໃຫ້ສືບຕໍ່ຫັນທັດສະນະ, ແຜນນະໂບາຍຂອງພັກກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງສະມາຄົມໃຫ້ເປັນລະບອບລະບຽບການ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຄວນສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມທະນາຍຄວາມຫວຽດນາມ ທຸກຂັ້ນ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມສ້າງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ຕິດຕາມກວດກາການໄຈ້ແຍກຕີລາຄາຂອງສັງຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍື່ນ​ສະ​ເໜີຕ​ໍ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊາວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບກວດ, ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ຍາວ​ນານ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ຍື່ນ​ສະ​ເໜີຕ​ໍ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊາວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບກວດ, ປິ່ນ​ປົວ​ພະ​ຍາດ​ຍາວ​ນານ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການກວດ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ໄດ້ກຳນົດບັນດາມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ຍົກສູງທັກສະໃນການເຄື່ອນໄຫວອາຊີບ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບສະໜອງການບໍລິການຂອງຮາກຖານກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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