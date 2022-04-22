ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ເຮັດວຽກກັບສູນກາງສະມາຄົມທະນາຍຄວາມ ຫວຽດນາມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳວຽກງານປະຕິຮູບຍຸຕິທຳສູນກາງ, ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະພັກ, ຄະນະປະຈຳສູນກາງສະມາຄົມທະນາຍຄວາມ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ
ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມພາຍຫຼັງປະຕິບັດຄຳສັ່ງຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຊີ້ນຳຂອງພັກຕໍ່ກັບວຽກງານຂອງສະມາຄົມມາເປັນເວລາ 20 ປີ, ທ່ານປະທານປະເທດຕີລາຄາສູງວຽກງານສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາຂອງສະມາຄົມ, ວຽກງານເຂົ້າຮ່ວມການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ ໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ, ຫຼາຍວິທີທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ.
ກ່ຽວກັບທິດທາງ, ໜ້າທີ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວັນຟຸກ ສະເໜີໃຫ້ສືບຕໍ່ຫັນທັດສະນະ, ແຜນນະໂບາຍຂອງພັກກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງສະມາຄົມໃຫ້ເປັນລະບອບລະບຽບການ. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ຄວນສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ຍົກສູງຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມທະນາຍຄວາມຫວຽດນາມ ທຸກຂັ້ນ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມສ້າງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ຕິດຕາມກວດກາການໄຈ້ແຍກຕີລາຄາຂອງສັງຄົມ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)