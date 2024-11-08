ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ພົບປະອອນລາຍກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ
ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ຂອບອົກຂອບໃຈທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຊື່ງແມ່ນການນຳຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນ ແລະ ຈັດການພົບປະອອນລາຍ ພາຍຫຼັງທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່.
ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ການນຳສອງທ່ານ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ຊີ້ນຳບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສອງຝ່າຍ ສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍໝາກຜົນການພົບປະລະຫວ່າງສອງກົມການເມືອງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງຫວ່າງມໍ່ໆໝານີ້; ຕັ້ງໜ້າກະກຽມເປັນຢ່າງດີໃຫ້ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານສອງປະເທດທີ່ຈະມາເຖິງ. ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການໂຄສະນາ, ສຶກສາກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອປະຫວັດສາດການພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ-ລາວ, ເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວຢ່າງທັນການ ແລະ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຝ້ນ, ສະໜັບສະໜູນຊື່ງກັນ ແລະ ກັນໃນເວທີປາໄສສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ.