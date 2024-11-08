Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ ຫວຽດ​ນາມ ເລືອງ​ເກື່ອງ ພົບ​ປະ​ອອ​​ນ​ລາຍ​ກັບທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫ່​ຍ ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ລາວ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ພົບປະອອນລາຍກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການສອງປະເທດ ແລະ ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ-ລາວ.
(ພາບ: TTXVN)

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ຂອບອົກຂອບໃຈທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຊື່ງແມ່ນການນຳຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນ ແລະ ຈັດການພົບປະອອນລາຍ ພາຍຫຼັງທ່ານປະທານປະເທດ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງໃນຖານະຕຳແໜ່ງໃໝ່.

ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ການນຳສອງທ່ານ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ຊີ້ນຳບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສອງຝ່າຍ ສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍໝາກຜົນການພົບປະລະຫວ່າງສອງກົມການເມືອງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນສູງຫວ່າງມໍ່ໆໝານີ້; ຕັ້ງໜ້າກະກຽມເປັນຢ່າງດີໃຫ້ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 47 ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານສອງປະເທດທີ່ຈະມາເຖິງ. ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການໂຄສະນາ, ສຶກສາກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອປະຫວັດສາດການພົວພັນພິເສດ ຫວຽດນາມ-ລາວ, ເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວຢ່າງທັນການ ແລະ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຝ້ນ, ສະໜັບສະໜູນຊື່ງກັນ ແລະ ກັນໃນເວທີປາໄສສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫັນປ່ຽນຈິນຕະນາການໃນການສ້າງກົດໝາຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາອຸດຕັນຂອງແຫລ່ງກຳລັງພັດທະນາ

ຫັນປ່ຽນຈິນຕະນາການໃນການສ້າງກົດໝາຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາອຸດຕັນຂອງແຫລ່ງກຳລັງພັດທະນາ

ວັນທີ 9 ພະຈິກ ທຸກປີ ແມ່ນວັນກົດໝາຍຫວຽດນາມ, ວັນເຊີດຊູລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ການສຶກສາສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍໃຫ້ທຸກຄົນໃນສັງຄົມ.ພາຍຫລັງເກືອບ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃຫມ່ປະເທດຊາດ, ລະບົບກົດໝາຍຫວຽດນາມໄດ້ມີການດັດປັບບັນດາຂົງເຂດຂອງຊີວິດ, ຕອບສະຫນອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບດີກວ່າ. ຕໍ່ຫນ້າກາລະໂອກາດພັດທະນາໃຫມ່ຂອງປະເທດຊາດ, ເລື່ອງສ້າງກົດໝາຍ ພວມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີຈິນຕະນາການໃຫມ່ໃນການສ້າງກົດໝາຍ, ແກ້ໄຂບັນຫາອຸດຕັນຂອງແຫ່ລງກຳລັງເພື່ອພັດທະນາ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top