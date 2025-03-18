ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດເລືອງເກືອງໃຫ້ການຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດເຂົ້າຍື່ນສານຕາຕັ້ງ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Antonios Papakostas ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເອຢິບ ທ່ານປະທານປະເທດສະເໜີທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ເພື່ອເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືບາງສະບັບ ໃນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ແລະ ເອຢິບ ຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈຄື: ແຮງງານ, ຂົນສົ່ງທາງທະເລ, ພາສີອາກອນ. ທ່ານປະທານປະເທດເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ສອງປະເທດຄວນສືບຕໍ່ຂຸດຄົ້ນສັນຍາການຄ້າເສລີ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບ ເອີລົບ (EVFTA).
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Camila Maria Poko Florez ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂກໂລມເບຍ, ທ່ານປະທານປະເທດເລືອງເກືອງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງ ໂກໂລມເບຍຈັດຕັ້ງສຳເລັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດເວທີປາໄສສຸດຍອດຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ເປົ້າໝາຍທົ່ວໂລກ 2030 (P4G) ປີ 2024, ທ່ານປາດຖະໜາຢາກ ໂກໂລມເບຍຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດ P4G ໃນປີນີ້ ແລະ ຈັດສົ່ງຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ P4G ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນເມສາຈະມາເຖິງ.
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Nubiela Yanarith Ayala Modes ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ປານາມາ , ທ່ານປະທານປະເທດຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຫວຽດນາມປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກັບ ປານາມາໃນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງສອງຝ່າຍມີທ່າແຮງຄື: ກະສິກຳ, ການຂົນສົ່ງທາງທະເລ, ການບິນ ແລະ ພາລະທິການ, ການເງິນທະນາຄານ, ພ້ອມທັງສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (28/08/1975 – 28/08/2025) ລະຫວ່າງສອງປະເທດເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ມີນາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອບ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດທະທູດຄວບໜ້າທີ່ຢູ່ ຫວຽດນາມ: ລວມມີ: ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ລີບັງ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສປ.ໂກງໂກ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສ.ໂກງໂກ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ບູຣູນດີ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂປໂຕເກດ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຕັງຊານີ ເຂົ້າຢືນສາຕາຕັ້ງຮັບໜ້າທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ.