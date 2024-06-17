ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີຊຽນ: ຈີນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບ ອົດສະຕາລີ
ໃນວັນດຽວກັນ, ສະຖານທູດ ຈີນ ປະຈຳ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ອົດສະຕາລີ ມີ “ທີ່ຕັ້ງພິເສດ, ເຊື່ອມຕໍ່ຕາເວັນຕົກ ກັບ ຕາເວັນອອກ” ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ ແລະ ໂລກຫຼາຍຂົ້ວ”. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີຊຽນ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ປັກກິ່ງ ຢາກເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ Canberra ມີສີສັນໃໝ່ ແລະ “ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບ ອົດສະຕະລີ”; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ “ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານທີ່ເຕີບໃຫຍ່, ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ ຈະແມ່ນຊັບສົມບັດລວມຂອງທັງສອງປະເທດ”.
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ຄາດວ່າ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີຊຽນ ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງ ອົດສະຕາລີ, Anthony Albanese ຈະເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມການນຳປະຈຳປີ ຈີນ - ອົດສະຕາລີ ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມົນ CEO ຈີນ - ອົດສະຕາລີ.