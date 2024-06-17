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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖ​ະ​ມົນ​ຕີ ຫຼີ​ຊຽນ: ຈີນ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ມິຖຸນາ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີຊຽນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງນະຄອນ Adelaide, ເມືອງເອກລັດ ອົດສະຕາລີ ໃຕ້. ນີ້ແມ່ນສະຖານທີ່ເຄື່ອນໄຫວທຳອິດໃນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ອົດສະຕາລີ ໃນເວລາ 4 ວັນ.
ການນຳ ອົດສະຕາລີ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີຊຽນ ຢູ່ ສະໜາມບິນ (ພາບ: Getty Images)

ໃນວັນດຽວກັນ, ສະຖານທູດ ຈີນ ປະຈຳ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ອົດສະຕາລີ ມີ “ທີ່ຕັ້ງພິເສດ, ເຊື່ອມຕໍ່ຕາເວັນຕົກ ກັບ ຕາເວັນອອກ” ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ  ແລະ ໂລກຫຼາຍຂົ້ວ”. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີຊຽນ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ປັກກິ່ງ ຢາກເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ Canberra ມີສີສັນໃໝ່ ແລະ “ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບ ອົດສະຕະລີ”; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ “ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານທີ່ເຕີບໃຫຍ່, ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ ຈະແມ່ນຊັບສົມບັດລວມຂອງທັງສອງປະເທດ”.

        ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ຄາດວ່າ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີຊຽນ ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງ ອົດສະຕາລີ, Anthony Albanese ຈະເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມການນຳປະຈຳປີ ຈີນ  - ອົດສະຕາລີ ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ພ້ອມກັນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຕະມົນ CEO ຈີນ - ອົດສະຕາລີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປຸກ​ລຸກ​ນ້ຳ​ໃຈ​ startup ໃນ​ໝູ່​ນັກ​ຮຽນ, ນັກ​ສຶກ​ສາ

ປຸກ​ລຸກ​ນ້ຳ​ໃຈ​ startup ໃນ​ໝູ່​ນັກ​ຮຽນ, ນັກ​ສຶກ​ສາ

ມີຫຼາຍຮູບແບບສະຕາດອັບ (start up), ປະດິດຄິດສ້າງທີ່ເປັນເອກະລັກ, ມີລັກສະນະໝູນໃຊ້ສູງ ໂດຍນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາໃນທົ່ວປະເທດແນະນຳໃນວັນບຸນສະຕາດອັບແຫ່ງຊາດຂອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ ຄັ້ງທີ VI, ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ ເກີ່ນເທີ ໃນກາງເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ. ວັນບຸນດັ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນເວທີແຫ່ງພູມປັນຍາ, ເຊີດຊູຄວາມສາມາດປະດິດຄິດສ້າງ, ຜົນງານຂອງນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາ, ພ້ອມທັບປຸກລຸກນ້ຳໃຈສະຕາດອັບ, ຄວາມຄາດຫວັງກໍ່ຮ່າງສ້າງຕົວ, ສ້າງອາຊີບ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການ, ຄວາມຮັບຮູ້, ກ້າຄິດ, ກ້າທຳ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງຕົນ.
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