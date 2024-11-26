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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ Hun Manet: ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຖື​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ປ້​ອງ​ກັນ​ຊາດ​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຟານວັນຢາງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຕໍ່ການປັບປຸງ, ພັດທະນາການພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງອັນດີງາມ, ມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຍືນຍົງຍາວນານ ກັບ ກຳປູເຈຍຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຟານວັນຢາງ ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet

ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Phnom Penh (ປະເທດ ກຳປູເຈຍ), ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຟານວັນຢາງ ໄດ້ມາເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet ເນື່ອງໃນໂອກາດນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄປຢ້ຽມຢາມລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍຢ່າງເປັນທາງການ, ເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະລະຫວ່າງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການຝືກຊ້ອມຮ່ວມກອບກູ້ໄພພິບັດ ລະຫວ່າງກອງທັບສາມປະເທດ.

ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຟານວັນຢາງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຕໍ່ການປັບປຸງ, ພັດທະນາການພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງອັນດີງາມ, ມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຍືນຍົງຍາວນານ ກັບ ກຳປູເຈຍຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ; ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນຢ່າງສູງສຸດໃຫ້ແກ່ພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ (CPP), ສະໜັບສະໜູນກຳປູເຈຍເອກະລາດ, ສັນຕິພາບ, ພັດທະນາ ແລະ ນັບມື້ນັບສວມບົດບາດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ ບົນເວລາສາກົນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet ຮັບຊາບ ໝາກຜົນຂອງການເຈລະຈາທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນກ່ອນນັ້ນ ໃນວັນດຽວກັບກັບທ່ານ Tea Seiha ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສອງຝ່າຍໄດ້ຕີລາຄາໝາກຜົນການຮ່ວມມືປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເຊັນອະນຸສັນຍາຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດໄລຍະ 2025 – 2029 ແລະ ແຜນການຮ່ວມມື 2025.

ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet ໄດ້ຕີລາຄາສູງການພົວພັນສອງປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໃນທຸກຂົງເຂດ; ທ່ານສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຫວຽດນາມ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ເຊິ່ງຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນ, ໜູນຊ່ວຍກຳປູເຈຍໃນພາລະກິດຕໍ່ສູ້, ປົດປ່ອຍຊາດ,ກູ້ເອົາປະຊາຊົນກຳປູເຈຍໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກລະບອບດັບສູນເຊື້ອຊາດ ແລະ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ, ພັດທະນາປະເທດຊາດຄືໃນປັດຈຸບັນ, ທ່ານຢັ້ງຢືນກຳປູເຈຍ ຈະພ້ອມກັບຫວຽດນາມ ປົກປັກຮັກສາ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ສາຍການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ສືບຕໍ່ພັດທະນາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ ແລະ ຖ່າຍທອດໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຫຼັງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ພົບ​ປະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ 3 ປະ​ເທດ ປະ​ຈຳປີ - ສັນ​ຍາ​ລັກ​ແກ່​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ການ​ພົບ​ປະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ 3 ປະ​ເທດ ປະ​ຈຳປີ - ສັນ​ຍາ​ລັກ​ແກ່​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ພະຈິກ, ຢູ່ພະນົມເປັນ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ (ປະຈຳປີ). ນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນປະຈຳປີ, ສົມທົບກັບການຊ້ອມຮົບຮ່ວມລະຫວ່າງກອງທັບ 3 ປະເທດ, ກາຍເປັນສັນຍາລັກກ່ຽວກັບການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສາມປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ.
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