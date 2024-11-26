ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet: ກຳປູເຈຍ ຖືເປັນສຳຄັນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດກັບ ຫວຽດນາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Phnom Penh (ປະເທດ ກຳປູເຈຍ), ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຟານວັນຢາງ ໄດ້ມາເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ Hun Manet ເນື່ອງໃນໂອກາດນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄປຢ້ຽມຢາມລາຊະອານາຈັກ ກຳປູເຈຍຢ່າງເປັນທາງການ, ເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະລະຫວ່າງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ 3 ປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການຝືກຊ້ອມຮ່ວມກອບກູ້ໄພພິບັດ ລະຫວ່າງກອງທັບສາມປະເທດ.
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຟານວັນຢາງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຕໍ່ການປັບປຸງ, ພັດທະນາການພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງອັນດີງາມ, ມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຍືນຍົງຍາວນານ ກັບ ກຳປູເຈຍຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ; ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນຢ່າງສູງສຸດໃຫ້ແກ່ພັກປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ (CPP), ສະໜັບສະໜູນກຳປູເຈຍເອກະລາດ, ສັນຕິພາບ, ພັດທະນາ ແລະ ນັບມື້ນັບສວມບົດບາດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ ບົນເວລາສາກົນ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet ຮັບຊາບ ໝາກຜົນຂອງການເຈລະຈາທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນກ່ອນນັ້ນ ໃນວັນດຽວກັບກັບທ່ານ Tea Seiha ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສອງຝ່າຍໄດ້ຕີລາຄາໝາກຜົນການຮ່ວມມືປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ເຊັນອະນຸສັນຍາຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດໄລຍະ 2025 – 2029 ແລະ ແຜນການຮ່ວມມື 2025.
ສ່ວນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet ໄດ້ຕີລາຄາສູງການພົວພັນສອງປະເທດ ກຳປູເຈຍ - ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໃນທຸກຂົງເຂດ; ທ່ານສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຫວຽດນາມ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ເຊິ່ງຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນ, ໜູນຊ່ວຍກຳປູເຈຍໃນພາລະກິດຕໍ່ສູ້, ປົດປ່ອຍຊາດ,ກູ້ເອົາປະຊາຊົນກຳປູເຈຍໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກລະບອບດັບສູນເຊື້ອຊາດ ແລະ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ, ພັດທະນາປະເທດຊາດຄືໃນປັດຈຸບັນ, ທ່ານຢັ້ງຢືນກຳປູເຈຍ ຈະພ້ອມກັບຫວຽດນາມ ປົກປັກຮັກສາ, ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ສາຍການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ສືບຕໍ່ພັດທະນາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ ແລະ ຖ່າຍທອດໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຫຼັງ.