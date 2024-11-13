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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອັງ​ກິດ ເດີນ​ທາງໄປ​ເຖິງ ຝ​ລັ່ງ, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ກັບ ເອີ​ລົບ

ການຢ້ຽມຢາມມີລັກສະນະແບບສັນຍາລັກ ເມື່ອທ່ານ Starmer ກາຍເປັນການນຳ ອັງກິດ ຄົນທຳອິດເຂົ້າຮ່ວມເຫດການສະເຫລີມສະຫລອງລະດັບຊາດຂອງ ຝລັ່ງ ນັບແຕ່ເມື່ອອາຍຸການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Winston Churchill ໃນປີ 1944.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Emmanuel Macron ຕ້ອນຮັບທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ Keir Starmer ຢູ່ ປາຣີ (ພາບ: ຫ້ອງວ່າການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ)

ວັນທີ 11 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ Keir Starmer ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງ ຝລັ່ງເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫລີມສະຫລອງ ວັນຢຸດຮົບ ຢູ່ ປາຣີ, ເປັນການກະທຳໂດຍໄດ້ຮັບຖືວ່າ ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມັກຄີຂອງເອີລົບ ພາຍຫລັງສອງສາມວັນທີ່ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຄືນໃຫມ່. ການຢ້ຽມຢາມມີລັກສະນະແບບສັນຍາລັກ ເມື່ອທ່ານ Starmer ກາຍເປັນການນຳ ອັງກິດ ຄົນທຳອິດເຂົ້າຮ່ວມເຫດການສະເຫລີມສະຫລອງລະດັບຊາດຂອງ ຝລັ່ງ ນັບແຕ່ເມື່ອອາຍຸການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Winston Churchill ໃນປີ 1944.

ຕາມແຈ້ງການຂອງ ຫ້ອງວ່າການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກ່ອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫລີມສະຫລອງ ຢູ່ ສຸສານນັກຮົບນິລະນາມ ພ້ອມກັບບັນດາທະຫານຜ່ານເສີກ ຝລັ່ງ ແລະອັງກິດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Starmer ແລະປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Macron ຄາດວ່າ ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະທະກັນ ຢູ່ ຢູແກຼນ ແລະສະພາບການມະນຸດສະທຳ ຢູ່ ກາຊາ. ນອກຈາກການເຈລະຈາກັບປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ ແລ້ວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ  Starmer ຍັງມີການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຝລັ່ງ Michel Barnier ຊື່ງແມ່ນຜູ້ເຄີຍເປັນນັກເຈລະຈາໃນວິວັດການ ອັງກິດ ຖອນຕົວອອກຈາກ ອີຢູ (Brexit).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​​ນາງຮອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ທິ​ແອັງ​ຊວັນ ພົບ​ປະ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ ຊູ​ແອັດ

ທ່ານ​​ນາງຮອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ທິ​ແອັງ​ຊວັນ ພົບ​ປະ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກັບ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ລາ​ຊະ​ອາ​ນາ​ຈັກ ຊູ​ແອັດ

ເມື່ອຕອບຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາຊະອານາຈັກ ຊູແອັດ Ulf Kristersson, ແຕ່ວັນທີ 10 – 13 ພະຈິກ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ໄດ້ມີການຢ້ຽມຢາມ ລາຊະອານາຈັກ ຊູແອັດ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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