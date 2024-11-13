ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ ເດີນທາງໄປເຖິງ ຝລັ່ງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມັກຄີກັບ ເອີລົບ
ວັນທີ 11 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ Keir Starmer ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງ ຝລັ່ງເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫລີມສະຫລອງ ວັນຢຸດຮົບ ຢູ່ ປາຣີ, ເປັນການກະທຳໂດຍໄດ້ຮັບຖືວ່າ ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມັກຄີຂອງເອີລົບ ພາຍຫລັງສອງສາມວັນທີ່ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຄືນໃຫມ່. ການຢ້ຽມຢາມມີລັກສະນະແບບສັນຍາລັກ ເມື່ອທ່ານ Starmer ກາຍເປັນການນຳ ອັງກິດ ຄົນທຳອິດເຂົ້າຮ່ວມເຫດການສະເຫລີມສະຫລອງລະດັບຊາດຂອງ ຝລັ່ງ ນັບແຕ່ເມື່ອອາຍຸການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Winston Churchill ໃນປີ 1944.
ຕາມແຈ້ງການຂອງ ຫ້ອງວ່າການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກ່ອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫລີມສະຫລອງ ຢູ່ ສຸສານນັກຮົບນິລະນາມ ພ້ອມກັບບັນດາທະຫານຜ່ານເສີກ ຝລັ່ງ ແລະອັງກິດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Starmer ແລະປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ Macron ຄາດວ່າ ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະທະກັນ ຢູ່ ຢູແກຼນ ແລະສະພາບການມະນຸດສະທຳ ຢູ່ ກາຊາ. ນອກຈາກການເຈລະຈາກັບປະທານາທິບໍດີ ຝລັ່ງ ແລ້ວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Starmer ຍັງມີການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຝລັ່ງ Michel Barnier ຊື່ງແມ່ນຜູ້ເຄີຍເປັນນັກເຈລະຈາໃນວິວັດການ ອັງກິດ ຖອນຕົວອອກຈາກ ອີຢູ (Brexit).