ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈີງ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ
ໃນວາລະການຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ກຸມພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີວິປາໄສສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງການນຳບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ບັນດາອົງການ ແລະ ວິສາຫະກິດ ຂອງສອງປະເທດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ຈ້ງໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການພົບປະເຈລະຈາ ກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປຫຼີຊຽນຫຼົງ, ໃນນັ້ນໄດ້ຕີລາຄາວ່າການພົວພັນສອງປະເທດ ກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະອັນດີງານ ແລະ ນັບມື້ນັບເພີ່ມທະວີ, ປັບປຸງ, ຊຸກຍູ້; ໂດຍຖື ນີ້ແມ່ນພື້ນຖານ, ສະພາບແວດລ້ອມສະດວກ ເພື່ອໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມມື, ນັກລົງທຶນສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ແລະ ເພື່ອການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ, ບົນຫຼັກການ “ກົມກຽວຜົນປະໂຫຍດ, ແບ່ງປັນຄວາມສ່ຽງ”.
ຢູ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານຟ້າມມິງຈີງ ແລະ ການນຳບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂຶ້ນກັບລັດຖະບານສອງປະເທດ ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານໃນພິທີລກປ່ຽນ ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ຂອງສອງປະເທດ.