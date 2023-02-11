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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ຟ້າມ​ມິງ​ຈີງ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເວ​ທີປາ​ໄສ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ - ສິງ​ກະ​ໂປ

ຢູ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານຟ້າມມິງຈີງ ແລະ ການນຳບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂຶ້ນກັບລັດຖະບານສອງປະເທດ ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານໃນພິທີລກປ່ຽນ ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ຂອງສອງປະເທດ.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈີງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ  

ໃນວາລະການຢ້ຽມຢາມ ສິງກະໂປ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ກຸມພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີວິປາໄສສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງການນຳບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ບັນດາອົງການ ແລະ ວິສາຫະກິດ ຂອງສອງປະເທດເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ຈ້ງໃຫ້ບັນດາຜູ້ແທນຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການພົບປະເຈລະຈາ ກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປຫຼີຊຽນຫຼົງ, ໃນນັ້ນໄດ້ຕີລາຄາວ່າການພົວພັນສອງປະເທດ ກຳລັງຢູ່ໃນໄລຍະອັນດີງານ ແລະ ນັບມື້ນັບເພີ່ມທະວີ, ປັບປຸງ, ຊຸກຍູ້; ໂດຍຖື ນີ້ແມ່ນພື້ນຖານ, ສະພາບແວດລ້ອມສະດວກ ເພື່ອໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມມື, ນັກລົງທຶນສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ແລະ ເພື່ອການພົວພັນອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ, ບົນຫຼັກການ “ກົມກຽວຜົນປະໂຫຍດ, ແບ່ງປັນຄວາມສ່ຽງ”.

ຢູ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານຟ້າມມິງຈີງ ແລະ ການນຳບັນດາກະຊວງ, ອົງການຂຶ້ນກັບລັດຖະບານສອງປະເທດ ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານໃນພິທີລກປ່ຽນ ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ຂອງສອງປະເທດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງ​ດິ່​ງ​ເຫວະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກະກຽມເວທີປາໄສສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 9

ທ່ານ​ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງ​ດິ່​ງ​ເຫວະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກະກຽມເວທີປາໄສສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 9

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ກອງປະຊຸມແມ່ນເຫດການພົວພັນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍຈຸດສຸມຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2023.
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