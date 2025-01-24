ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື “ອາຊຽນ: ຜູກພັນເພື່ອກ້າວເດີນໄປໄກກວ່າ”
ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ມັງກອນ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ໃນຂອບເຂດເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) Davos 2025 (ສະວິດ), ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື “ອາຊຽນ: ຜູກພັນກັນເພື່ອກ້າວເດີນໄປໄກກວ່າ” ໂດຍທ່ານ Borge Brende ປະທານ WEF ເປັນປະທານ. ເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລືກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim, ທ່ານ Muhammad Yunus ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາ (ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊົ່ວຄາວ) ຂອງ Bangladesh, ທ່ານນາງ Julie Bishop ທູດພິເສດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຮັບຜິດຊອບບັນຫາ ມຽນມາ ແລະ ທ່ານປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Mastercard Merit Janow.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ອາຊຽນ ຕ້ອງກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດອັດສະລິຍະ ດ້ວຍຈິດໃຈຕັ້ງຫວັງສູງ, ຖືວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ເປັນກຳລັງໜູນໃໝ່ ເພື່ອສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕຂອງພາກພື້ນ. ເມື່ອແບ່ງປັນກ່ຽວກັບວິໄສທັດຂອງຕົນກ່ຽວກັບ ອາຊຽນ ໃນອະນາຄົດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນສັງກາດອັດສະລິຍະ, ຢາກໃຫ້ ອາຊຽນ ປະສົບຜົນສຳເລັດ ຕ້ອງຮັບປະກັນ 6 ປັດໄຈດັ່ງນີ້ໃຫ້ໝັ້ນແກ່ນ, ລວມມີ: ກ່ຽວກັບການເມືອງຄວາມໝັ້ນຄົງຕ້ອງມີສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ບໍ່ມີສົງຄາມ; ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ຕ້ອງພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ; ກ່ຽວກັບດ້ານວັດທະນະທຳ ຕ້ອງຊຸກຍູ້ຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ທັງພັດທະນາສີສັນ ອາຊຽນ, ທັງອະນຸລັກຮັກສາສີສັນຂອງແຕ່ລະສະມາຊິກ; ກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງຮັບປະກັນການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ນຳໃຊ້ແບບຍືນຍົງ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຫຼັງ; ກ່ຽວກັບສັງຄົມ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທຳສັງຄົມ, ພັດທະນາແບບກວມລວມ ແລະ ບໍ່ປະໃຫ້ຜູ້ໃດຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ.
ກ່ຽວກັບບັນຫາ ມຽນມາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງແນວແນ່ວ່າ ດ້ວຍຄວາມສາມັກຄີ, ຄວາມເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍລວມຂອງຕົນ, ອາຊຽນ ຈະປະກອບສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມຜາສຸກກັບຄືນສູ່ກັບປະຊາຊົນ ມຽນມາ ໂດຍໄວ.
ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວສຸດທ້າຍຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ຄະນະປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະບານຢູ່ນະຄອນ Davos, ສະວິດ ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ແລະ ເຮັດວຽກສອງຝ່າຍຢູ່ສະວິດ. ພາຍຫຼັງເຫດການນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະການນຳຂັ້ນສູງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກ ສະວິດ ກັບຄືນເມືອປະເທດ, ສິ້ນສຸດການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ໂປໂລຍ, ເຊັກໂກ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ ກໍຄືເຮັດວຽກສອງຝ່າຍຢູ່ ສະວິດ ຢ່າງຈົບງາມ.