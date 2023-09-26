ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢ້ຽມຢາມສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ບຣາຊີນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ກັນຍາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມສາທາລະນະລັດສະຫະພັນ ບຣາຊິນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສຳນັກງານ ແລະ ພົບປະກັບພະນັກງານ, ລັດຖະກອນຂອງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັບບັນດາອົງການຕາງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ບຣາຊິນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ສະຖານທູດ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືທີ່ສອງປະເທດໄດ້ລົງນາມແລ້ວໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ບຣາຊິນ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກວ່າ ບຣາຊິນ ແມ່ນປະເທດມະຫາອຳນາດໃນພາກພື້ນ ອາເມລິກາ ລາຕິນ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ສຸມໃສ່ບັນດາເສົາຄ້ຳເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາ, ລົງນາມໃນສັນຍາການຄ້າເສລີຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ສອງຝ່າຍ, ສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ, ສັນຍາວ່າດ້ວຍການຫຼີກລ້ຽງການເກັບພາສີຊ້ອນ… ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ທ່ານຍັງສະເໜີໃຫ້ບັນດາພະນັກງານ, ພາລະກອນສະຖານທູດສຸມໃສ່ໜ້າທີ່ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາ, ກິລາ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.