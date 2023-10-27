ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຕ້ອນຮັບທ່ານຫົວໜ້າຂະແໜງເສດຖະກິດກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ
ທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີວ່າ ໃນໄລໄລຈະມາເຖິງ, ສອງຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ເປັນອັນລະອຽດ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງແທດຈິງ. ທ່ານກໍສະເໜີໃຫ້ ອາເມລິກາ ສຳເລັດວິວັດການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາຂໍ້ກຳນົດກົດລະບຽບເສດຖະກິດການຕະຫຼາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໂດຍໄວ ແລະ ສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ນຳເຂົ້າຕະຫຼາດ ອາເມລິກາ.
ທ່ານນາງ Emily Blanchard ຫົວໜ້າຂະແໜງເສດຖະກິດກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ເຫັນດີເປັນຢ່າງສູງຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ທີ່ຈະ ສືບຕໍ່ຫັນຂອບເຂດການຮ່ວມມືໃໝ່ລະຫວ່າງສອງປະເທດເປັນລະອຽດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ທ່ານນາງເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງບັນດານັກລົງທຶນ ອາເມລິກາ. ທ່ານນາງກໍສະແດງຄວາມພ້ອມທີ່ຈະແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍເສດຖະກິດ ກໍຄື ວິທີສົມທົບເພື່ອຮັບມືກັບການເໜັງຕີງຂອງເສດຖະກິດທົ່ວໂລກ ກັບ ຫວຽດນາມ.
ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານ, ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍບໍລິຫານກຸ່ມບໍລິສັດ Marriott (ອາເມລິກາ) Anthony Capuano ຢູ່ຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ເຊັ່ນດຽວກັນ.