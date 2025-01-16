ຂ່າວສານ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງເດີນທາງ ຮອດ ນະຄອນຫຼວງ Warsaw ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ໂປໂລຍ 16/01/2025 ການຢ້ຽມຢາມໂປໂລຍຄັ້ງນີ້ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸ, ຍົກລະດັບການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ຜ່ານນັ້ນກໍ່ຍູ້ແຮງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນກັບພາກພື້ນເອີລົບຕາເວັນອອກກາງ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ໂປໂລຍ ຢ່າງເປັນທາງການ (ພາບ: VGP/Nhật Bắc)ວັນທີ 15 ມັງກອນ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ເຮືອບິນພິເສດພາທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງພ້ອມກັບ ພັນລະຍາ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລົງຈອດຢູ່ສະໜາມບິນ Frederic Chopin, ນະຄອນຫຼວງ Warsaw ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມ ສ.ໂປໂລຍຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15 - 18 ມັງກອນ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂປໂລຍ Donald Tusk. ການຢ້ຽມຢາມໂປໂລຍຄັ້ງນີ້ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ສ້າງບາດກ້າວບຸກທະລຸ, ຍົກລະດັບການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ຜ່ານນັ້ນກໍ່ຍູ້ແຮງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນກັບພາກພື້ນເອີລົບຕາເວັນອອກກາງ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ. ໃນນັ້ນສອງຝ່າຍຈະປຶກສາຫາລືຍົກອອກວິທີການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດການເມືອງ - ການຕ່າງປະເທດ, ການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນ…ລະຫວ່າງສອງປະເທດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)