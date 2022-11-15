ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ແລະ ທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Jacinda Ardern ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເຊັນບັນດາເອກະສານຮ່ວມມື ແລະ ພົບປະກັບນັກຂ່າວ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ແລະ ທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Jacinda Ardern ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນດີງາມ.
ຕອນບ່າຍວັນ 14 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Jacinda Ardern, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ແລະ ທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Jacinda Ardern ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເຊັນບັນດາເອກະສານຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການສອງປະເທດ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ, ທີ່ການພົບປະກັນນັກຂ່າວ ປະກາດກ່ຽວກັບໝາກຜົນການພົບປະເຈລະຈາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານ ແລະ ທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Jacinda Ardern ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນດີງາມ. ສອງຝ່າຍໄດ້ວາງອອກບັນດາທິດທາງ ເພື່ອນຳສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ-ນິວຊີແລນ ສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ປະກອບສວ່ນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ວັດຖະນາຖາວອນ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ອາຊີ-ປາຊີຟິກ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະສັນ ຈະເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ພົບປະຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ; ຊຸກຍູ້ການພົບປະແລກປ່ຽນ ປຊຊ ແລະ ການຮ່ວມມືທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມທັງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືສອງຝ່າຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນ. ສອງປະເທດສູ້ຊົນນຳວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນຂຶ້ນລະດັບ 2 ຕື້ USD ໃນປີ 2024.
ສ່ວນທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Jacinda Ardern ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ນິວຊີແລນ ຈະຊຸກຍູ້ການພົວພັນໃນຂົງເຂດການເມືອງ, ການທູດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫົງບ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ….ນິວຊີແລນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ໃນການພັດທະນາກະສິກຳເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ປະກອບສ່ວນຫລຸດຜ່ອນອາຍເສຍ.