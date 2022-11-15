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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິນ​ຈິງ ແລະ ​ທ່ານນາງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ນິວ​ຊີ​ແລນ Jacinda Ardern ເຂົ້າ​ຮ່ວມພິ​ທີ​ເຊັນ​ບັນ​ດາ​ເອ​ກະ​ສານ​ຮ່ວມ​ມື ແລະ ພົບ​ປະ​ກັບ​ນັກ​ຂ່າວ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ແລະ ທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Jacinda Ardern ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນດີງາມ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ແລະ ທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Jacinda Ardern ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນດີງາມ.

  ການພົບປະເຈລະຈາລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ  

ຕອນບ່າຍວັນ 14 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ,  ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Jacinda Ardern, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ແລະ ທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Jacinda Ardern ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເຊັນບັນດາເອກະສານຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການສອງປະເທດ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາ, ທີ່ການພົບປະກັນນັກຂ່າວ ປະກາດກ່ຽວກັບໝາກຜົນການພົບປະເຈລະຈາ,  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານ ແລະ ທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Jacinda Ardern ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະເຈລະຈາດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນດີງາມ. ສອງຝ່າຍໄດ້ວາງອອກບັນດາທິດທາງ ເພື່ອນຳສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ-ນິວຊີແລນ ສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງແຮງ, ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ປະກອບສວ່ນເຂົ້າໃນສັນຕິພາບ, ວັດຖະນາຖາວອນ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ອາຊີ-ປາຊີຟິກ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະສັນ ຈະເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ພົບປະຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ; ຊຸກຍູ້ການພົບປະແລກປ່ຽນ ປຊຊ ແລະ ການຮ່ວມມືທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມທັງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືສອງຝ່າຍທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນ. ສອງປະເທດສູ້ຊົນນຳວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນຂຶ້ນລະດັບ 2 ຕື້ USD ໃນປີ 2024.

ສ່ວນທ່ານນາງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Jacinda Ardern ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ນິວຊີແລນ ຈະຊຸກຍູ້ການພົວພັນໃນຂົງເຂດການເມືອງ, ການທູດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫົງບ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ….ນິວຊີແລນ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍຫວຽດນາມ ໃນການພັດທະນາກະສິກຳເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ປະກອບສ່ວນຫລຸດຜ່ອນອາຍເສຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນຳ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ເຢຍ​ລະ​ມັນ ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່​ສົມ​ກັບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ

ນຳ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ເຢຍ​ລະ​ມັນ ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່​ສົມ​ກັບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຢຍລະມັນ Olaf Scholz ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນຂອງການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
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