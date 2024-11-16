ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາຄູອາຈານດີເດັ່ນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາຄູອາຈານດີເດັ່ນ ທີ່ມາຈາກບັນດາເຂດພາກໃນທົ່ວປະເທດ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຄືວັນທີ 20 ພະຈິກ. ຄູອາຈານ 60 ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມເຫດການແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເປັນຢ່າງດີ ເຂົ້າໃນພາລະກິດການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງຂອງປະເທດຊາດ ຊື່ງຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ ແລະ ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງການສຶກສາໃນທົ່ວປະເທດ 1.6 ລ້ານຄົນ.
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍບັນດາຄວາມມານະພະຍາມ, ສູ້ຊົນ, ການອຸທິດສ່ວນຂອງຖັນແຖວຄູອາຈານເວົ້າສະເພາະ ແລະ ທົ່ວລະບົບການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງເວົ້າລວມ ໃຫ້ແກ່ພາລະກິດກໍ່ສ້າງມະນຸດ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ມຸ່ງໄປເຖິງສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ, ການສຶກສາສືບຕໍ່ແມ່ນລັດຖະນະໂຍບາຍອັນດັບໜຶ່ງ; ພາລະກິດການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງຕ້ອງປ່ຽນໃໝ່ໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ຮອບດ້ານກ່ວາອີກ.
ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ສວ່ນບຸກຄົນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ທຸກຄົນ, ທຸກຄອບຄົວ, ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນໝົດທຸກຄົນ…ຈົ່ງພ້ອມກັນຮຽງບ່າຮຽງໄລ່ກັບຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັບບັນດາຄູອາຈານໃນພາລະກິດ “ກໍ່ສ້າງມະນຸດ” ເພື່ອກໍ່ສ້າງລຸ້ນອະນາຄົດຂອງປະເທດສາມາດພັດທະນາຮອບດ້ານ./.