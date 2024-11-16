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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິນ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ບັນ​ດາ​ຄູ​ອາ​ຈານ​ດີ​ເດັ່ນ

ຄູອາຈານ 60 ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມເຫດການແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເປັນຢ່າງດີ ເຂົ້າໃນພາລະກິດການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງຂອງປະເທດຊາດ ຊື່ງຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ ແລະ ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງການສຶກສາໃນທົ່ວປະເທດ 1.6 ລ້ານຄົນ.
(ພາບ: VOV)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 15 ພະຈິກ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາຄູອາຈານດີເດັ່ນ ທີ່ມາຈາກບັນດາເຂດພາກໃນທົ່ວປະເທດ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຄືວັນທີ 20 ພະຈິກ.  ຄູອາຈານ 60 ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມເຫດການແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເປັນຢ່າງດີ ເຂົ້າໃນພາລະກິດການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງຂອງປະເທດຊາດ ຊື່ງຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ ແລະ ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງການສຶກສາໃນທົ່ວປະເທດ 1.6 ລ້ານຄົນ.

     ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍບັນດາຄວາມມານະພະຍາມ, ສູ້ຊົນ, ການອຸທິດສ່ວນຂອງຖັນແຖວຄູອາຈານເວົ້າສະເພາະ ແລະ ທົ່ວລະບົບການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງເວົ້າລວມ ໃຫ້ແກ່ພາລະກິດກໍ່ສ້າງມະນຸດ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ມຸ່ງໄປເຖິງສັງກາດໃໝ່, ສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ, ການສຶກສາສືບຕໍ່ແມ່ນລັດຖະນະໂຍບາຍອັນດັບໜຶ່ງ; ພາລະກິດການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງຕ້ອງປ່ຽນໃໝ່ໂດຍພື້ນຖານ ແລະ ຮອບດ້ານກ່ວາອີກ.

  ໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ສວ່ນບຸກຄົນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ທຸກຄົນ, ທຸກຄອບຄົວ, ພໍ່ແມ່ນັກຮຽນໝົດທຸກຄົນ…ຈົ່ງພ້ອມກັນຮຽງບ່າຮຽງໄລ່ກັບຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັບບັນດາຄູອາຈານໃນພາລະກິດ “ກໍ່ສ້າງມະນຸດ” ເພື່ອກໍ່ສ້າງລຸ້ນອະນາຄົດຂອງປະເທດສາມາດພັດທະນາຮອບດ້ານ./.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ APEC ກັບ​ແຂກ​ຖືກ​ເຊີນ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກືອງ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ລະ​ຫວ່າງ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ APEC ກັບ​ແຂກ​ຖືກ​ເຊີນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນອກ APEC ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງພາກພື້ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ.
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