ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບການນຳກອງທຶນລົງທຶນ Kohlberg Kravis Roberts
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຖືວ່າ ກຳລັງບົ່ມຊ້ອນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍຍັງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົງທຶນຂອງ ອາເມລິກາ ເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຍັງມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອສືບຕໍ່ເຕີບໂຕ; ທ່ານປາດຖະໜາວ່າບັນດານັກລົງທຶນ ອາເມລິກາ ໄດ້ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນໃໝ່, ເປີດກວ້າງການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ທ່ານ David Petraeus ມີຄຳເຫັນຕໍ່ລັດຖະບານ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືຢູ່ ຫວຽດນາມ; ສະເໜີ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນແບບຍືນຍົງລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ອາເມລິກາ ຮັບຮອງ ຫວຽດນາມ ມີພື້ນຖານເສດຖະກິດການຕະຫຼາດ ແລະ ລົບລ້າງບັນດາຂໍ້ຈຳກັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການສົ່ງອອກເຕັກໂນໂລຢີສູງ ກັບ ຫວຽດນາມ…
ສ່ວນທ່ານ David Petraeus ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງທຶນ KKR ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ; ສະເໜີ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປົວແປງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ; ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ, ໃນນັ້ນ ມີກອງທຶນ KKR, ອຸ່ນອ່ຽນໃຈລົງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຍາວນານ ແລະ ຍືນຍົງ.