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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈ​ິງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ການ​ນຳ​ກອງ​ທຶນ​ລົງ​ທຶນ Kohlberg Kravis Roberts

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ທັນວາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ David Petraeus, ໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ຖືກຳມະສິດຮ່ວມກອງທຶນລົງທຶນ Kohlberg Kravis Roberts (KKR), ອາເມລິກາ, ພ້ອມທັງເປັນປະທານສະຖາບັນທົ່ວໂລກຂອງ KKR, ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານ David Petraeus

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຖືວ່າ ກຳລັງບົ່ມຊ້ອນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍຍັງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົງທຶນຂອງ ອາເມລິກາ ເຂົ້າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຍັງມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອສືບຕໍ່ເຕີບໂຕ; ທ່ານປາດຖະໜາວ່າບັນດານັກລົງທຶນ ອາເມລິກາ ໄດ້ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນໃໝ່, ເປີດກວ້າງການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ທ່ານ David Petraeus ມີຄຳເຫັນຕໍ່ລັດຖະບານ ອາເມລິກາ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືຢູ່ ຫວຽດນາມ; ສະເໜີ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນແບບຍືນຍົງລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ອາເມລິກາ ຮັບຮອງ ຫວຽດນາມ ມີພື້ນຖານເສດຖະກິດການຕະຫຼາດ ແລະ ລົບລ້າງບັນດາຂໍ້ຈຳກັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການສົ່ງອອກເຕັກໂນໂລຢີສູງ ກັບ ຫວຽດນາມ…

 ສ່ວນທ່ານ David Petraeus ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງທຶນ KKR ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ; ສະເໜີ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປົວແປງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດ; ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ, ໃນນັ້ນ ມີກອງທຶນ KKR, ອຸ່ນອ່ຽນໃຈລົງທຶນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຍາວນານ ແລະ ຍືນຍົງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເທື່ອ​ທີ 40 ຂອງ ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ

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ໂດຍດຳເນີນພາຍໃນ 2 ວັນ, ແຕ່ວັນທີ 10 – 11 ທັນວາ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະພິຈາລະນາ, ຕົກລົງການສັບຊ້ອນ, ສ້າງຕັ້ງຫົວໜ່ວຍບໍລິຫານຂັ້ນເມືອງ, ຂັ້ນຕາແສງ ໄລຍະ 2023 – 2025 ຂອງແຂວງ ນິງບິ່ງ; ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງການປັບປຸງເພີ່ມເຕີມຮ່າງກົດໝາຍ, ມະຕິຈຳນວນໜຶ່ງເຂົ້າໃນໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2025...
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