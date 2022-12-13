ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີ້ງ ຢ້ຽມຢາມສູນເຕັກໂນໂລຊີ Brainport ສະຖານທີ່ເຕົ້າໂຮມບັນດາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຊີ ແຖວໜ້າຂອງ ໂຮນລັງ
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍຮອດ ປີ 2023, ກາຍເປັນປະເທດກຳລັງພັດທະນາທີ່ມີອຸດສາຫະກຳທັນສະໄໝ, ລາຍໄດ້ປານກາງສູງ ແລະ ຮອດປີ 2045, ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ, ລາຍໄດ້ສູງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີ ໂຮນລັງ ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ກໍ່ສ້າງສູນເຕັກໂນໂລຊີ ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍບາດກ້າວລະອຽດ ແລະ ບັນລຸປະສິດທິຜົນໃນແຕ່ລະເດືອນປີ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ຍັງໄດ້ສະເໜີ ໂຮນລັງ ໜູນຊ່ວຍກໍ່ສ້າງ Brainport ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ຕາມຮູບແບບ Brainport ຢູ່ Eindhoven ດ້ວຍແຜນກຳນົດ, ກົນໄກ, ນະໂຍບາຍສອດຄ່ອງ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງ “ສາມຂົງເຂດ” (ລັດ, ສະຖາບັນ-ໂຮງຮຽນ ແລະ ວິສາຫະກິດ), ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງ, ໃນນັ້ນມີ ການຮ່ວມມືຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ ໃຫຍ່ຈາກເອີຣົບ.